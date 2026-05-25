«Κόκκινος συναγερμός» από τη Μόσχα: Φύγετε από το Κίεβο, έρχεται μπαράζ βομβαρδισμών

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, τους ξένους πολίτες που διαμένουν στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων και των μελών διπλωματικών αποστολών, ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς αναμένονται νέοι βομβαρδισμοί από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Η Ρωσία θα εξαπολύσει «σειρές συστηματικών αεροπορικών επιδρομών» κατά εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, επιχειρήσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο. Οι επιδρομές θα έχουν στόχο τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όπως και κέντρα διοίκησης, προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία δεν αναφέρεται ακριβής προθεσμία πριν από τα πλήγματα αυτά.

Τα πλήγματα αυτά θα αποτελούν απάντηση σε αυτό που η Μόσχα δηλώνει ότι ήταν σκόπιμη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε κοιτώνα φοιτητών την Παρασκευή.

Ο στρατός της Ουκρανίας απορρίπτει κάθε ευθύνη τονίζοντας ότι έπληξε επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.