Συναγερμός για drone και στη Λετονία μετά τη Λιθουανία - Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανακοίνωσαν σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, ότι τουλάχιστον ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) εισέβαλε στον εναέριο χώρο της χώρας και ότι μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς παρόμοιων περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια στην περιοχή της Βαλτικής.



Η Ουκρανία τους τελευταίους μήνες έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη Ρωσία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, μεταξύ άλλων και μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, ενώ αρκετά ουκρανικά στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν εισέλθει κατά λάθος στον εναέριο χώρο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, όπως η Φινλανδία και η Λετονία.



«Επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα αγνώστων στοιχείων αεροσκάφος στο εναέριο χώρο της Λετονίας» αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.



Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στη Λετονία από τη Λευκορωσία, αλλά η τρέχουσα θέση του δεν είναι γνωστή, δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στον τηλεοπτικό σταθμό Latvian Television.

Η κυβέρνηση της Λετονίας παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα επειδή δεν αντιμετωπίσθηκαν οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου, ενώ οι συνομιλίες για τον διορισμό νέας κυβέρνησης είναι σε εξέλιξη.



Οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους κάλεσαν τους κατοίκους στην ανατολική Λετονία, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, να αναζητήσουν καταφύγια σε κλειστούς χώρους μέχρι νεωτέρας.

Οι χώρες της Βαλτικής κατηγορούν τη Μόσχα

Την Τρίτη 19 Μαΐου μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα drone που εικάζεται ότι είναι ουκρανικό πάνω από τη γειτονική Εσθονία, ενώ μια παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της Λιθουανίας είχε ως αποτέλεσμα να ανασταλούν οι πτήσεις προς την πρωτεύουσα και ανάγκασε την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους κατοίκους του Βίλνιους να καταφύγουν σε υπόγεια καταφύγια.



«Οι Ουκρανοί σίγουρα δεν θέλουν τα drones τους να καταλήξουν σε φιλικό έδαφος για προφανείς λόγους», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ούλφ Κρίστερσον.



«Μερικές φορές πρόκειται για παρεμβολές. Μερικές φορές πρόκειται για άλλες διαταραχές», ανέφερε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.



Οι χώρες της Βαλτικής, όλες ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, κατηγόρησαν τη Μόσχα για τα περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι ανακατευθύνει τα ουκρανικά drones από τους αρχικούς στόχους τους στη Ρωσία, χωρίς όμως να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους.



Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση. Στο παρελθόν είχε κατηγορήσει τις χώρες της Βαλτικής ότι επιτρέπουν στην Ουκρανία να εκτοξεύει drones από το έδαφός τους, ισχυρισμό τον οποίο τόσο οι ίδιες όσο και το ΝΑΤΟ αρνούνται κατηγορηματικά.



Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική κατά τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να μη δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να παρεμβαίνει στην πορεία πτήσης τους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι ρωσικές απειλές κατά των χωρών της Βαλτικής είναι «απαράδεκτες» και θα θεωρηθούν απειλές για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ