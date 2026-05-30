Συναγερμός στο Μόναχο: Διακόπηκαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο λόγω πιθανής παρουσίας drone

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (30/5) στο αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία, καθώς η πιθανή παρουσία drone στην περιοχή οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία του, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης όπως η Bild.

Η κινητοποίηση των τοπικών αρχών ήταν άμεση, με πολυάριθμους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο.

Προσωρινή αναστολή πτήσεων

Οι δυνάμεις ασφαλείας ερεύνησαν εξονυχιστικά τους χώρους του αεροδρομίου και αναζήτησαν περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ στις έρευνες επιστρατεύτηκε και ένα ελικόπτερο.

Για λόγους ασφαλείας, οι πτήσεις χρειάστηκε να ανασταλούν προσωρινά.

Στον πίνακα αναχωρήσεων στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου, διάφορες –αλλά όχι όλες– οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες από τις 10:00 π.μ. (τοπική ώρα) και μετά, εμφανίζονταν με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

Φωτ.: Reuters

Μετά από λίγο λήξη συναγερμού

Η περιπέτεια έληξε λίγα λεπτά αργότερα, καθώς γύρω στις 10:05 π.μ. τοπική ώρα δόθηκε σήμα για τη λήξη του συναγερμού, με το Focus να επιβεβαιώνει ότι η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

«Η έρευνα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας δεν απέδωσε ύποπτα ευρήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην εφημερίδα Bild.