Ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία - «Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση»

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, κοντά στα σύνορα με Ουκρανία, όταν ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εφόρμησης καρφώθηκε σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο ένοικοι διαμερίσματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας, τα ραντάρ εντόπισαν ρωσικά drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο με αποτέλεσμα να σηκωθούν κατεπειγόντως δυο καταδιωκτικά F-16 από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά) με εντολή να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας σε ανακοίνωσή του.

«Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Ρωσίας»

Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από πλευράς της Ρωσίας, μετά τη συντριβή.

«Το συμβάν αυτό αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Οάνα Τσόγιου. Το Βουκουρέστι «ενημέρωσε τους συμμάχους (του) και τον Γενικό Γραμματέα του NATO (Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση drones στη Ρουμανία», πρόσθεσε.

Παρεισφρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη Ρουμανία έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα αφότου ο ρωσικός στρατός προχώρησε στην εισβολή στην επικράτεια της γειτονικής Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι τέτοιο οπλικό σύστημα έπληξε κατοικημένο κτίριο στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ