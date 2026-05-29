ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζουν το ρωσικό χτύπημα με drone κατά της Ρουμανίας

Στην καταδίκη της ρωσικής επίθεσης me drone κατά του ρουμανικού εδάφους προχώρησε η ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και το ΝΑΤΟ, αφού του Βουκουρέστι είναι κράτος μέλος.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Μαΐου, τραυματίστηκαν δυο ένοικοι διαμερίσματος εγείροντας σοβαρούς προβληματισμούς για την ασφάλεια της χώρας. Η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Γκαλάτσι, ελάχιστα χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Μια από τις πρώτες αντιδράσεις ήταν εκείνη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε σε απάντηση ότι «ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας έχει ξεπεράσει ένα ακόμη όριο», ενώ το ΝΑΤΟ καταδίκασε «την απερισκεψία της Ρωσίας».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλείται ανάλογο περιστατικό αφού κατά διαστήματα, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν περάσει τα σύνορα της Ρουμανίας. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που τραυματίζονται πολίτες. Η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

Έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου Άμυνας συγκαλεί η Ρουμανία

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκουσορ Νταν, από την πλευρά του, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας της Ρουμανίας, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «το πιο σοβαρό περιστατικό που έχει πλήξει ρουμανικό έδαφος από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν μετά τον εντοπισμό των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Ταξίαρχος Γκεόργκε Μάξιμ δήλωσε ότι ο στρατός είχε μόνο τέσσερα λεπτά από την ανίχνευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους μέχρι τη στιγμή της πρόσκρουσης.



Ο στρατηγός Μάξιμ δήλωσε ότι οι ρουμανικές δυνάμεις βρίσκονται υπό σημαντικούς περιορισμούς, καθώς δεν μπορούν να βάλουν πυρομαχικά που παραβιάζουν τον ουκρανικό εναέριο χώρο. «Η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά η Ρουμανία σε ειρήνη. Δεν μπορούμε να εκτοξεύσουμε βλήμα στον ουκρανικό εναέριο χώρο», είπε.



Ο στρατός της Ρουμανίας προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες ότι δεν επρόκειτο για επίθεση στη χώρα, αλλά μάλλον για «σύγκρουση στα σύνορά μας, με συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό».

«Αυτό το περιστατικό αντιπροσωπεύει μια σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας, προσθέτοντας ότι το Βουκουρέστι ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και «ζήτησε μέτρα για την επιτάχυνση της μεταφοράς δυνατοτήτων κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρουμανία».



«Ένα από αυτά τα drones εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, εντοπίστηκε από ραντάρ μέχρι το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτι και συνετρίβη στην οροφή μιας πολυκατοικίας, με την πρόσκρουση να προκαλεί πυρκαγιά», ανέφερε.

