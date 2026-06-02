Συναγερμός στη Γερμανία: Ταμπουρωμένος άνδρας κρατάει σε ομηρεία δύο παιδιά - Πυροβόλησε αστυνομικό

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Χέχστεν του Ντόρτμουντ το βράδυ της Τρίτης καθώς ένας άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και κρατάει δυο μικρά παιδιά σε ομηρεία ενώ φέρεται να έχει πυροβολήσει έναν αστυνομικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο δράστης πιστεύεται ότι είναι Σέρβος υπήκοος ο οποίος νωρίτερα είχε προκαλέσει αναστάτωση σε νυχτερινό κέντρο, όπου φέρεται να απείλησε τους θαμώνες και να έκανε χρήση σπρέι πιπεριού.

Όταν η αστυνομία επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει, φέρεται να πυροβόλησε με όπλο μικρού διαμετρήματος από το παράθυρο του οχήματος, τραυματίζοντας τον αστυνομικό ο οποίος όμως φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και, ευτυχώς, τραυματίστηκε ελαφρά.

Έπειτα κατέφυγε σε πολυκατοικία και ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες κρατάει ως ομήρους δύο παιδιά.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων βαριά οπλισμένων επίλεκτων μονάδων, βρίσκονται στο σημείο της ομηρίας. Οι αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει το κτίριο και πραγματοποιούν επιχείρηση ελέγχου και διαχείρισης της κατάστασης, εξοπλισμένοι μεταξύ άλλων με βαλλιστικές ασπίδες.