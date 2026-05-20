Συναγερμός στη Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους- Σε καταφύγια πρόεδρος και πρωθυπουργός

Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία, όπου οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση «αεροπορικού κινδύνου» και ζήτησαν από τους πολίτες στο Βίλνιους να κατευθυνθούν σε ασφαλή σημεία, εν μέσω φόβων για πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου από drone.

Σύμφωνα με το Reuters, η Λιθουανία ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ενώ ο στρατός έστειλε μήνυμα προς πολίτες καλώντας τους να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο και να περιμένουν νεότερες οδηγίες από τις Αρχές.

«Κατευθυνθείτε αμέσως σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους δικούς σας ανθρώπους, περιμένετε νέες συστάσεις», ανέφερε το μήνυμα του λιθουανικού στρατού, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο ευρεία ήταν η διανομή της προειδοποίησης, ωστόσο συναγερμός σήμανε και στο κτίριο του κοινοβουλίου στο Βίλνιους. Από τα μεγάφωνα του κτιρίου ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν μέσα να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο καταφύγιο, λόγω «κινδύνου αεροπορικής επίθεσης».

Σύμφωνα με το AFP, σε καταφύγια οδηγήθηκαν τόσο ο πρόεδρος Γκιντάνας Ναουσέντα, όσο και η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε.

— AFP News Agency (@AFP) May 20, 2026

Drone από τη Λευκορωσία φέρεται να κινείτο προς τη Λιθουανία

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά τον εντοπισμό drone στη γειτονική Λευκορωσία, το οποίο φαινόταν να κινείται προς τη λιθουανική επικράτεια. Η προέλευση του drone δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Βαλτικής, όπου τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ παρακολουθούν με ανησυχία τις παραβιάσεις εναέριου χώρου και την αυξημένη δραστηριότητα drones, στο φόντο του πολέμου στην Ουκρανία.

Μόλις την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέρριψε ύποπτο ουκρανικό drone πάνω από την Εσθονία, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας. Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει αποδώσει παρόμοια περιστατικά σε ρωσικές παρεμβολές και ηλεκτρονικό πόλεμο που μπορούν να εκτρέψουν drones από την πορεία τους.

Προς το παρόν, οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει εάν το drone εισήλθε τελικά στον εναέριο χώρο της χώρας, ούτε αν υπήρξε εμπλοκή αεράμυνας.