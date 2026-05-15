Reuters: Τεχνική βλάβη έβγαλε εκτός πορείας το drone στη Λευκάδα - Ολοκληρώθηκε το πόρισμα

Στο ενδεχόμενο τεχνικής δυσλειτουργίας φέρεται να καταλήγουν οι ελληνικές αρχές στην υπόθεση του στρατιωτικού θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στις ακτές της Λευκάδας στις 7 Μαΐου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.



Πηγή ασφαλείας ανέφερε στο διεθνές πρακτορείο ότι το drone, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, πιθανότατα δεν κατάφερε να φτάσει στον στόχο του, καθώς φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικής βλάβης.



Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις ελληνικές αρχές, ενώ παράλληλα πυροδότησε διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Κιέβου. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι το drone είναι ουκρανικής προέλευσης, κάτι που η Ουκρανία δεν έχει επισήμως επιβεβαιώσει. Επίσης, ουκρανική εταιρεία διέψευσε πως το σκάφος που βρέθηκε στη Γλυφάδα είναι τύπου Magura που η ίδια κατασκευάζει.



Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και ειδικά στρατιωτικά κλιμάκια έχουν προχωρήσει σε ενδελεχή ανάλυση του μη επανδρωμένου σκάφους, επιχειρώντας την αποσυναρμολόγηση και την αντίστροφη μηχανική του, προκειμένου να εξακριβώσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την ακριβή αποστολή του.



Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώθηκαν και στα μεταδεδομένα του drone, ώστε να διαπιστωθεί από πού εκτοξεύθηκε και ποια διαδρομή ακολούθησε. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο εκτόξευσης από μητρικό πλοίο ή ακόμη και από παράκτια περιοχή της Λιβύης.



Ωστόσο, σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα που επικαλείται το Reuters, το drone ενδέχεται να μην ταξίδεψε σε μεγάλη απόσταση, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό το σενάριο εκτόξευσης από τη βορειοαφρικανική χώρα. Καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση των αρχών φαίνεται να παίζουν και τα επίπεδα καυσίμων που εντοπίστηκαν στο σκάφος.

Το πόρισμα

Μάλιστα, πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής (15/5) ευθυγραμμίζονται με αυτή την εκδοχή καθώς ολοκληρώθηκε το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ για το ουκρανικό θαλάσσιο drone.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα σοβαρή», υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που εγκυμονούσε για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. «Το σκάφος αυτό έφερε εκρηκτικά και έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια στη θάλασσα. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν συγκρουόταν με επιβατηγό ή άλλο πλοίο», δήλωσε χαρακτηριστικά.