Οι Ένοπλες Δυνάμεις «ακτινογραφούν» το ουκρανικό θαλάσσιο drone - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα (USV) που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με τα πρώτα στοιχεία να συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για σκάφος ουκρανικής κατασκευής, όπως αποκάλυψε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.



Το σκάφος μεταφέρθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, σε συγκεκριμένη στρατιωτική μονάδα στον Σκαραμαγκά, όπου πραγματοποιήθηκε ο αρχικός βασικός έλεγχος της κατάστασης και των συστημάτων του.



Χθες, Τρίτη 12 Μαΐου, εξειδικευμένο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε σε εκτενή και αναλυτική εξέταση όλων των επιμέρους υποσυστημάτων του. Η έρευνα κάλυψε τα ηλεκτρονικά συστήματα, την πλοήγηση μέσω δορυφόρου, το λογισμικό λειτουργίας, την καλωδίωση, την πρόωση, καθώς και τους μηχανισμούς καθοδήγησης.



Οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για σκάφος που η κατασκευή του προσομοιάζει με ουκρανική, παρόμοιο με αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα τα τελευταία χρόνια.



Παράλληλα, φέρεται να εντοπίστηκαν τεχνικές αναφορές στα ουκρανικά και στα ρωσικά, κάτι που θεωρείται συχνό σε «εργοστασιακά» και επιχειρησιακά περιβάλλοντα της περιοχής.



Ωστόσο, μέχρι στιγμής, με τις αρμόδιες Αρχές να τηρούν σιγή ιχθύος, δεν έχει γίνει γνωστή καμία πληροφορία που να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα κατέληξε σε σπηλιά στη Λευκάδα.



Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες, μέσω και της ΕΥΠ, συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα.



Επιπλέον, η Αθήνα έχει ήδη θέσει το ζήτημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι τέτοιου τύπου συστήματα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες όπως το Ιόνιο και η κεντρική Μεσόγειος



Με την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και την έκδοση του τελικού πορίσματος, αυτό θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Εξωτερικών. Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αφού εξεταστούν τα ευρήματα, η ελληνική πλευρά θα προχωρήσει σε σχετικό διπλωματικό διάβημα.