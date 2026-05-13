Νέα στοιχεία για το drone-καμικάζι της Λευκάδας - Πώς «κρύφτηκε» από τα ραντάρ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με τα νεότερα στοιχεία να συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής drone, τύπου καμικάζι, γνωστό ως «Cossack Mamai». Εξάλλου, όπως έγραψε ο FLASH την Τετάρτη, η UFORCE, η εταιρεία που παράγει το Magura, διέψευσε πως πρόκειται για δικό της σκάφος.

Το σκάφος εξετάζεται ενδελεχώς από εξειδικευμένα κλιμάκια στον Σκαραμαγκά, όπου έχει μεταφερθεί, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να «σκανάρουν» κάθε υποσύστημα, από τα ηλεκτρονικά και το λογισμικό πλοήγησης έως την πρόωση και τα συστήματα καθοδήγησης.



Σύμφωνα με τις πρώτες τεχνικές εκτιμήσεις, το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν είχε σχεδιαστεί για αποστολές αυτοκτονίας («καμικάζι») και φέρεται να είχε δυνατότητα παραπλάνησης των συστημάτων εντοπισμού, καθώς εξέπεμπε σήμα που προσομοίαζε με αυτό μικρού ταχύπλοου ή jet ski. Το χαρακτηριστικό αυτό, σε συνδυασμό με τον χαμηλό ηλεκτρομαγνητικό του αποτύπωμα, θεωρείται ότι συνέβαλε στο να μην εντοπιστεί έγκαιρα από τα συστήματα επιτήρησης, σύμφωνα με το Star.



Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το drone φαίνεται να είχε τεθεί εκτός ελέγχου κατά τη διάρκεια της πορείας του, πιθανότατα λόγω εισροής υδάτων στο σύστημα κατεύθυνσης, ενώ είχε εξαντληθεί και το καύσιμο του κινητήρα, γεγονός που το άφησε να κινείται ανεξέλεγκτα μέχρι τον τελικό εντοπισμό του.

Η ανάλυση του υλικού που έχει συλλεχθεί συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, με τους ειδικούς να εξετάζουν τόσο την τεχνική του ταυτότητα όσο και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να καταλήξει στην περιοχή της Λευκάδας.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του εντοπίστηκε εγχειρίδιο λειτουργίας στα ουκρανικά και στα ρωσικά, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της τεχνικής και επιχειρησιακής ανάλυσης, χωρίς να οδηγεί ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα για τον φορέα κατασκευής ή χρήσης του.



Οι ελληνικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ενώ το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα αποφασίσει για τα επόμενα διπλωματικά βήματα.