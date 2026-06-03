Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας στην Ουκρανία για το drone: «Αδικαιολόγητες ενέργειες»

Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία, τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο, πραγματοποίησε η ελληνική πλευρά στις 28 και 29 Μαΐου, μέσω της ουκρανικής πρεσβείας στην Αθήνα και των αρμόδιων αρχών στο Κίεβο, μετά τον εντοπισμό του μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους (drone) σε ελληνικά χωρικά ύδατα στο Ιόνιο.

Σε συνέχεια του πορίσματος για το περιστατικό, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, ενώ έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα και κατά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Σύμφωνα με την ελληνική θέση, το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε εντός ελληνικών θαλάσσιων υδάτων και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Κατά την ενημέρωση στο υπουργείο Εξωτερικών, η εκπρόσωπος Λάνα Ζωχιού υπογράμμισε ότι η μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς το Κίεβο λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ένας πόλεμος δεν τελειώνει με την επέκτασή του».

Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί ενέργειες αυτού του είδους και κάλεσε εκ νέου το Κίεβο να απόσχει από αντίστοιχες επιχειρήσεις ή άλλες πολεμικές δραστηριότητες στην περιοχή της Μεσογείου.

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά αναμένει την επίσημη απάντηση των ουκρανικών αρχών. Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη στήριξή του στις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, τονίζοντας όμως ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο.

Τι αναφέρεται στο πόρισμα

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Λάνα Ζωχιού, στο διάβημα επισημάνθηκαν τα ακόλουθα: «Το μη επανδρωμένο επιφάνειας που εντοπίστηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Με τη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα.

Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες. Η Ελλάδα εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της με την παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά αδικαιολόγητων πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο».