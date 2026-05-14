Γυναίκα κομάντο στην πρώτη γραμμή στη Λέσβο - «Ισότιμη δίπλα στους συναδέλφους της»

Μια γυναίκα κομάντο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των δυνάμεων ασφαλείας στη Λέσβο, αναλαμβάνοντας κρίσιμες αποστολές σε μια περιοχή με αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Η άρτια εκπαιδευμένη κομάντο έχει ενταχθεί ενεργά στις επιχειρησιακές δυνάμεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας στο νησί και λειτουργώντας ως παράδειγμα για τη γυναικεία παρουσία σε απαιτητικούς ρόλους.

«Χρειάζεται δύναμη, επιμονή και πίστη»

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, η ίδια ανέφερε ότι η συγκεκριμένη αποστολή απαιτεί «φυσική δύναμη, αλλά και επιμονή, υπομονή και πίστη στον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου».

Όπως σημείωσε, οι συνάδελφοί της την υποδέχθηκαν θετικά και την στήριξαν από την πρώτη στιγμή, επιτρέποντάς της να ενταχθεί ομαλά στο επιχειρησιακό περιβάλλον και να σταθεί ισότιμα δίπλα τους.

Η ίδια πρόσθεσε ότι καθοριστική ήταν η υποστήριξη που είχε από την οικογένεια και τους φίλους της σε όλη τη διάρκεια της πορείας και της εκπαίδευσής της.