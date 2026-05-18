Στα πρότυπα του ΝΑΤΟ οι Ειδικές Δυνάμεις: Επιχειρησιακά έτοιμοι οι Έλληνες κομάντος

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και με πιστοποίηση από το NATO βρίσκεται πλέον το Τμήμα Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (SOLTG) της Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής διαδικασίας αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας από τη Συμμαχική Διοίκηση Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, η αξιολόγηση διεξήχθη από τη Allied Special Operations Forces Command, σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων του NATO (SOFEVAL), στο πλαίσιο των διαδικασιών επιχειρησιακής πιστοποίησης μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Συμμαχίας.

ΓΕΕΘΑ

Κατά τη διάρκεια της πολυήμερης διαδικασίας, οι Έλληνες κομάντος εκτέλεσαν μία σειρά σύνθετων αποστολών Ειδικών Επιχειρήσεων και σεναρίων αντιμετώπισης τακτικών επεισοδίων υπό συνθήκες ημέρας και νύχτας, αξιολογούμενο σε επιχειρησιακό, διοικητικό και τακτικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη σύνταξη της τελικής αναφοράς, το Τμήμα Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων αξιολογήθηκε ως «Επιχειρησιακά Ικανό» (Mission Capable), επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να αναλαμβάνει και να εκτελεί αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα επιχειρησιακά πρότυπα του NATO.