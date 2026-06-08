«Ramstein Flag 26»: Ελληνικά F-16 και Rafale λαμβάνουν μέρος στην κορυφαία άσκηση του ΝΑΤΟ

Με ελληνικά F-16 να επιχειρούν από την Ισπανία και Rafale να αναπτύσσονται στη Νορβηγία, η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει δυναμικά στην αεροπορική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Ramstein Flag 26», μία από τις σημαντικότερες επιχειρησιακές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ για το 2026.

Η άσκηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Allied Air Command (AIRCOM) του ΝΑΤΟ και εκτείνεται σε ένα τεράστιο γεωγραφικό τόξο, από τη Νορβηγία έως την Ισπανία. Συμμετέχουν 19 συμμαχικές χώρες, περισσότερα από 150 αεροσκάφη και εκατοντάδες στελέχη αεροπορικών δυνάμεων.

Φωτ.: ΓΕΑ

Αναδεικνύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τη συμβολή στις συμμαχικές αποστολές υψηλών απαιτήσεων, η ελληνική συμμετοχή περιλαμβάνει κλιμάκιο τεσσάρων μαχητικών F-16 της 337 Μοίρας της 110 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία έχουν μετασταθμεύσει στην Αεροπορική Βάση Los Llanos στο Albacete της Ισπανίας. Παράλληλα, τέσσερα μαχητικά Rafale της 332 Μοίρας της 114 Πτέρυγας Μάχης επιχειρούν από την Αεροπορική Βάση Evenes της Νορβηγίας, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του βόρειου τομέα της άσκησης.

Για την υποστήριξη της ελληνικής αποστολής, η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε αποστολές αερομεταφοράς προσωπικού και υλικών με αεροσκάφη C-130 και C-27J, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ανάπτυξη και την επιχειρησιακή υποστήριξη των δυνάμεων στα δύο παράλληλα θέατρα επιχειρήσεων.

Φωτ.: ΓΕΑ

«Ramstein Flag 26»

Βασικός στόχος της «Ramstein Flag 26» είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων, η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και η ανάπτυξη ικανοτήτων συνδυασμένης δράσης σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η άσκηση επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση σύγχρονων και μελλοντικών απειλών, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του ΝΑΤΟ να επιχειρεί αποτελεσματικά σε πολλαπλά και σύνθετα θέατρα επιχειρήσεων.

Φωτ.: ΓΕΑ

Φωτ.: ΓΕΑ