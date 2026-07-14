Παρίσι: Η γαλανόλευκη κυμάτισε περήφανα στα Ηλύσια Πεδία - Ο λόχος του ΓΕΕΘΑ στη μεγαλειώδη παρέλαση
Η Ελλάδα τίμησε τη Γαλλία: Rafale και στρατιωτικό άγημα στην Παρέλαση της Βαστίλης.
Η γαλανόλευκη κυμάτισε στα Ηλύσια Πεδία καθώς άγημα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έλαβε μέρος στη μεγαλειώδη παρέλαση για την εθνική ημέρα της Γαλλίας την Τρίτη (14/7).
Στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων συμμετείχε ο διακλαδικός λόχος απόδοσης τιμών του ΓΕΕΘΑ, με πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών και συγκεκριμένα 3 Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες) πλαισιώνοντας τη συμμετοχή των ελληνικών Rafale.
Η Ελλάδα τίμησε την σύμμαχο χώρα της, Γαλλία στην παρέλαση της Βαστίλης με ένα επίλεκτο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων που έφερε ιστορικές και παρασημοφορημένες σημαίες του ελληνικού στρατού.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμμετείχε στους εορτασμούς με 3 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου Rafale.