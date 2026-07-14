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Παρίσι: Η γαλανόλευκη κυμάτισε περήφανα στα Ηλύσια Πεδία - Ο λόχος του ΓΕΕΘΑ στη μεγαλειώδη παρέλαση

Η Ελλάδα τίμησε τη Γαλλία: Rafale και στρατιωτικό άγημα στην Παρέλαση της Βαστίλης.

@hndgspio / X
@hndgspio / X
Δημήτρης Κρικέλας avatar
Δημήτρης Κρικέλας

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Η γαλανόλευκη κυμάτισε στα Ηλύσια Πεδία καθώς άγημα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έλαβε μέρος στη μεγαλειώδη παρέλαση για την εθνική ημέρα της Γαλλίας την Τρίτη (14/7).  

Στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων συμμετείχε ο διακλαδικός λόχος απόδοσης τιμών του ΓΕΕΘΑ, με πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών και συγκεκριμένα 3 Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες) πλαισιώνοντας τη συμμετοχή των ελληνικών Rafale.

@hndgspio / X
@hndgspio / X

Η Ελλάδα τίμησε την σύμμαχο χώρα της, Γαλλία στην παρέλαση της Βαστίλης με ένα επίλεκτο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων που έφερε ιστορικές και παρασημοφορημένες σημαίες του ελληνικού στρατού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμμετείχε στους εορτασμούς με 3 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου Rafale.

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Ελλάδα Παρέλαση Στρατιωτική Παρέλαση Rafale Ένοπλες Δυνάμεις Πολεμική Αεροπορία ΓΕΕΘΑ Γαλλία

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