Παρίσι: Η γαλανόλευκη κυμάτισε περήφανα στα Ηλύσια Πεδία - Ο λόχος του ΓΕΕΘΑ στη μεγαλειώδη παρέλαση

Η γαλανόλευκη κυμάτισε στα Ηλύσια Πεδία καθώς άγημα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έλαβε μέρος στη μεγαλειώδη παρέλαση για την εθνική ημέρα της Γαλλίας την Τρίτη (14/7).

Στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων συμμετείχε ο διακλαδικός λόχος απόδοσης τιμών του ΓΕΕΘΑ, με πεζοπόρο τμήμα 21 στελεχών και συγκεκριμένα 3 Αξιωματικούς και 18 στρατιώτες) πλαισιώνοντας τη συμμετοχή των ελληνικών Rafale.

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Η Ελλάδα τίμησε την σύμμαχο χώρα της, Γαλλία στην παρέλαση της Βαστίλης με ένα επίλεκτο τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων που έφερε ιστορικές και παρασημοφορημένες σημαίες του ελληνικού στρατού.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα συμμετείχε στους εορτασμούς με 3 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου Rafale.