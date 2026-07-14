Γαλλία: Η τελευταία παρέλαση του Μακρόν με Μητσοτάκη και Ευρωπαίους ηγέτες

Με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου. Στην τελετή δίνουν το «παρών» ακόμη 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ενώ τιμώμενη είναι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της.

Η τελευταία παρέλαση του Μακρόν ως Προέδρου

Ο Εμανουέλ Μακρόν προεδρεύει για τελευταία φορά της παρέλασης ως Πρόεδρος της Γαλλίας, επιδιώκοντας να αναδείξει την ενίσχυση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων και τη στρατηγική αυτονομία της χώρας, αλλά και την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία.

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Σύμφωνα με το Ελιζέ, πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση των τελευταίων ετών, με τη συμμετοχή σχεδόν 6.700 στρατιωτών, 98 αεροσκαφών, 31 ελικοπτέρων και 315 στρατιωτικών οχημάτων στα Ηλύσια Πεδία.

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Τιμητική θέση για την Ουκρανία

Η φετινή παρέλαση πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τη Σύνοδο του «Συνασπισμού των Προθύμων» στο Παρίσι. Στην εκδήλωση συμμετέχουν στρατιωτικά αποσπάσματα από τις 37 χώρες του συνασπισμού, συνολικά περίπου 500 στρατιώτες, ενώ πίσω τους θα παρελάσουν και 25 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Η γαλλική προεδρία κάνει λόγο για έναν ισχυρό συμβολισμό της ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η ήπειρος, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη στάση της Ρωσίας και τις εξελίξεις στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Το μήνυμα Μακρόν για ειρήνη και άμυνα

Στην καθιερωμένη ομιλία του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η ειρήνη αποτελεί στόχο της Γαλλίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η χώρα και οι σύμμαχοί της είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την ελευθερία και το διεθνές δίκαιο, εφόσον χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, από τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τον «Συνασπισμό των Προθύμων» ως έναν «συνασπισμό πεφωτισμένων και πολεμοχαρών».

Εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη

Την παρέλαση ανοίγει η ακροβατική ομάδα της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας, Patrouille de France, ενώ ακολουθούν δύο μαχητικά Mirage 2000 με Ουκρανούς συγκυβερνήτες που έχουν εκπαιδευτεί στη Γαλλία. Στην αεροπορική επίδειξη συμμετέχουν επίσης αεροσκάφη από δέκα ευρωπαϊκές χώρες.

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Αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Η φετινή παρέλαση αποτελεί επίσης ευκαιρία για τον Γάλλο πρόεδρο να παρουσιάσει την ενίσχυση των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας έχει διπλασιαστεί, ενώ ο επικαιροποιημένος νόμος στρατιωτικού προγραμματισμού προβλέπει δαπάνες ύψους 436 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2030, αυξημένες κατά 36 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό.

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