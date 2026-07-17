Γαλλία: Δύο νεκροί από σφοδρές καταιγίδες – 53.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία μετά τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ύστερα από μια περίοδο παρατεταμένου καύσωνα. Παράλληλα, περίπου 53.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης και την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροδότησης «Enedis».

Δύο θάνατοι από πτώση δέντρου και κεραυνό

Στο Σεντ-Βικτουρνιέν, στο διοικητικό διαμέρισμα Ωτ-Βιέν της κεντρικής Γαλλίας, μια γυναίκα σκοτώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου όταν δέντρο έπεσε πάνω της εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Στο Ντολομιέ, στην ανατολική Γαλλία, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε εργαστήριο όπου είχε ξεσπάσει πυρκαγιά μετά από χτύπημα κεραυνού, σύμφωνα με το AFP.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Η Enedis ανακοίνωσε ότι 53.000 νοικοκυριά αντιμετώπιζαν διακοπές ηλεκτροδότησης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στις περιοχές Ωβέρνη-Ροδανός-Άλπεις, στη νοτιοανατολική Γαλλία, και Νέα Ακουιτανία, στα νοτιοδυτικά.

Τα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Υποχώρησαν οι προειδοποιήσεις για καταιγίδες

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ήρε την πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες σε όλες τις περιοχές της νοτιοανατολικής Γαλλίας που είχαν επηρεαστεί.

Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για ισχυρές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ριπές ανέμου από το Μασίφ Σεντράλ έως τις Άλπεις.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.