Συμμαχία των Προθύμων: Η Ουκρανία αγοράζει Rafale από Γαλλία, έλαβε άδεια και για παραγωγή πυραύλων

Ένα νέο πακέτο στρατιωτικής συνεργασίας συμφώνησαν η Γαλλία και η Ουκρανία, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ανακοινώνει ότι το Κίεβο θα προμηθευτεί 16 μαχητικά αεροσκάφη Rafale, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στην ουκρανική Πολεμική Αεροπορία από το 2028 και μετά.

Οι ανακοινώσεις έγιναν μετά τη Σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι, όπου ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που αποσκοπεί στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Reuters.

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Μαχητικά, πυραυλικά συστήματα και αμυντική τεχνολογία

Πέρα από την προμήθεια των Rafale, η συμφωνία προβλέπει την παράδοση αντιαεροπορικών συστημάτων SAMP/T νέας γενιάς, καθώς και επιπλέον πυραύλων που θα ενισχύσουν την προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, η Γαλλία θα παραδώσει σύγχρονα ραντάρ και θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει δυνατότητα εγχώριας παραγωγής βομβών AASM, πυραύλων Aster 30 και πυραύλων κρουζ Scalp, ενισχύοντας την αμυντική της βιομηχανία.

Επίσης, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει πυραύλους «Κρουζ» γαλλικής κατασκευής, κατευθυνόμενες βόμβες ακριβείας και πυραύλους αναχαίτισης αεράμυνας,

France to Supply Ukraine With 16 Rafale Jets and Missile Production Licenses.



President Emmanuel Macron has announced that France will deliver 16 Rafale fighter jets to Ukraine between 2028 and 2029. Kyiv will also receive licenses to manufacture Aster 30 air-defense… pic.twitter.com/9JhfKsKYpw — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) July 13, 2026

Ασκήσεις πριν από την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε επίσης στον σχεδιασμό για τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

Όπως είπε, τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας, προκειμένου να δοκιμαστούν τα επιχειρησιακά σχέδια και να διαπιστωθεί η ετοιμότητα των συμμετεχουσών δυνάμεων.

Στο πλευρό του Γάλλου προέδρου βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τους δύο ηγέτες να επιβεβαιώνουν τη συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ Παρισιού και Κιέβου.