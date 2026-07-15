Συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ουκρανίας για παραγωγή drones

Την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ουκρανίας για σύμπραξη προκειμένου να παράγουν από κοινού drones ανακοίνωσε σήμερα στο Κίεβο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά τις δηλώσεις της μάλιστα υπογράμμισε πως «η συμφωνία αυτή θα φέρει μαζί την ουκρανική επινοητικότητα και τη βιομηχανική ισχύ της Ευρώπης». Eνώ από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε κατά τη διάρκεια τελετής για την Ημέρα της Κρατικής Υπόστασης της Ουκρανίας, στην Πλατεία Αγίου Μιχαήλ της πρωτεύουσας πως «Κατασκευάζουμε 10 εκατομμύρια drones τον χρόνο – 10 εκατομμύρια. Και θα φτάσουμε τα 20 εκατομμύρια», συμπληρώνοντας πως «για πρώτη φορά, η Ουκρανία αλλάζει ριζικά το πεδίο της μάχης».

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μετά τη ρωσική εισβολή το 2022 υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των drones, με την πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επισημαίνει πως «αυτό πρέπει να το εκμεταλλευθούμε μαζί (...) Η ιδέα είναι η σύνδεση αυτής της τεχνογνωσίας και της εμπειρογνωμοσύνης που έχουν δοκιμαστεί επί του πεδίου με τις τεράστιες τεχνολογικές και βιομηχανικές δυνατότητες της ΕΕ».

Η ίδια σημείωσε και τα πολιτικά μηνύματα που προκύπτουν από αυτή τη σύμπραξη, λέγοντας πως «με τη συμφωνία αυτή, το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: ήρθε η στιγμή για να επενδύσουμε στην Ουκρανία και αυτό σημαίνει να επενδύσουμε στην Ευρώπη και να επενδύσουμε στην κοινή μας ασφάλεια», όπως και ότι «γνωρίζουμε τις απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα – έχουμε δει εισβολές και προειδοποιήσεις σε πολλά κράτη-μέλη».

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία έχει ήδη υπογράψει πλήθος συμφωνιών για drones με χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία εν μέσω του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συνομιλίες και για άλλες τέτοιες συμφωνίες με τη Γερμανία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τον Καναδά.