Τα «τρελά» σχέδια ρωσικής start-up για περιστέρια - drones και «επαναπρογραμματισμό» ανθρώπων

Μετά τα δελφίνια-κατασκόπους που είχαν εκπαιδευθεί από τους Ρώσους να εποπτεύουν τη ναυτική βάση της Σεβαστούπολης και τα γαϊδούρια που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά πυρομαχικών και προμηθειών αντί για τεθωρακισμένα που εντοπίζονται εύκολα από τα drones, την εμφάνισή τους κάνουν οσονούπω και τα περιστέρια-drones στη Ρωσία.

Η ρωσική start-up Neiry διεξάγει από την αρχή του έτους δοκιμές πλήρους κλίμακας, ένα εγχείρημα που μοιάζει να έχει βγει από σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σκοπός η δημιουργία biodrones, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει εδώ και μήνες το T-invariant, μία ανεξάρτητη ενημερωτική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από εξόριστους Ρώσους επιστήμονες και δημοσιογράφους.

Εγκεφαλικά εμφυτεύματα και οδηγίες πτήσης με χειριστήριο

Τα biodrones είναι περιστέρια εξοπλισμένα με ένα εμφύτευμα που έχει τοποθετηθεί στον εγκέφαλό τους και μία θήκη στην κοιλιά τους που περιέχει ειδικούς αισθητήρες. Στα τέλη Νοεμβρίου, η Neiry ανήρτησε ένα βίντεο στο διαδίκτυο το οποίο υποτίθεται πως αποδείκνυε πως είναι εφικτό να υπαγορεύσεις στα περιστέρια να πετάξουν αριστερά ή δεξιά και να προσγειώνονται καθ’ υπαγόρευση του «πιλότου» που τα κατευθύνει.

Έναν μήνα αργότερα, η Neiry επιβεβαίωσε με δελτίο Τύπου πως είχε εξελίξει το πρώτο της μοντέλο με την ονομασία PJN-1. Τα περιστέρια «είναι εξοπλισμένα με ένα χειριστήριο, ηλιακά πάνελ στην πλάτη τους και μία κάμερα όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους. Η διασύνδεση παρέχει ελαφρύ ερέθισμα σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές, παροτρύνοντας το πτηνό να επιλέξει συγκεκριμένη κατεύθυνση [πτήσης]», εξηγούσε η εταιρεία με έδρα τη Μόσχα στο δελτίο Τύπου.

Το πανίσχυρο όνομα που στηρίζει την start-up

Ο Αλεξάντερ Πάνοφ, CEO της Neiry, δηλώνει πως οι μελέτες διεξάγονται με το υψηλότερο επίπεδο σεβασμού στην ζωή του πτηνού και πως ο ρόλος που οραματίζεται για «τα περιστέρια του 21ου αιώνα» είναι αυστηρά για υπηρεσίες υπέρ των πολιτών. Το PJN-1 προορίζεται για την εποπτεία βιομηχανικών περιοχών, διεξαγωγή ερευνών και αποστολών διάσωσης ή περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε απόκρημνες περιοχές.

Αν πιστέψουμε τα λεγόμενά του, το όραμά του είναι 100% ειρηνικό. Ο Τζεφ Χον, καθηγητής Διεθνούς Ιστορίας και ερευνητής σε θέματα ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας στο London School of Economics, έχει άλλη άποψη: «Υπό το ισχύον πλαίσιο στη Ρωσία, όλες οι τεχνολογικές καινοτομίες προορίζονται για χρήση σε στρατιωτικούς σκοπούς από την κυβέρνηση», σχολιάζει.

Η Neiry υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Ερευνών για την Τεχνητή Νοημοσύνη του κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας του οποίου σκοπός είναι η ανάπτυξη «διττών» τεχνολογιών, που θα υπηρετούν, δηλαδή, κοινωνικές αλλά και στρατιωτικές ανάγκες. Με την υποστήριξη του Ινστιτούτου, η Neiry έχει πρόσβαση στον προθάλαμο της κεντρικής εξουσίας αφού το ερευνητικό κέντρο διευθύνεται από την Κατερίνα Τιχόνοβα, την μικρότερη κόρη του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Κοστίζει λιγότερο να χάσεις ένα περιστέρι απ΄ ό,τι ένα πραγματικό drone»

Περισσότερο από το 1/3 της χρηματοδότησης της start-up προέρχεται από το ρωσικό National Technology Initiative που επένδυσε 360 εκατομμύρια ρούβλια (€ 4.13 εκατομμύρια) το 2021.

Τα σχέδια του Αλεξάντερ Πάνοφ χρηματοδοτούνται μερικώς και από φορείς με διασυνδέσεις με τον δισεκατομμυριούχο Βλαντίμιρ Πατάνιν. Ο μεγιστάνας της μεταλλευτικής βιομηχανίας είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Ρωσία και ένας από τους λίγους ολιγάρχες της εποχής του Γέλτσιν που κατάφεραν να διατηρήσουν δεσμούς με το Κρεμλίνο και επί Πούτιν.

Αναλυτές που μίλησαν στο δίκτυο France24 εκτιμούν πως το στρατιωτικό ενδιαφέρον του εγχειρήματος είναι κυρίως «το φυσικό καμουφλάζ που προσφέρουν τα περιστέρια. Κανείς δεν θα σκεφτεί, όταν δει ένα περιστέρι να πετά, πως είναι στην πραγματικότητα ένα drone που κατευθύνεται από τους Ρώσους, ειδικά σε αστικές περιοχές. Κοστίζει, επίσης, πολύ λιγότερο να χάσεις ένα περιστέρι, απ΄ ό,τι ένα πραγματικό drone».

Πόσο ρεαλιστικό είναι, όμως, το σχέδιο;

Παρά το διάστημα που έχει περάσει, δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη πως τα περιστέρια-drones θα μπορέσουν ποτέ να χρησιμοποιηθούν. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Πάνοφ, η Neiry δεν έχει δημοσιεύσει κανένα άρθρο σε οποιοδήποτε επιστημονικό έντυπο που θα επιβεβαίωνε πραγματική πρόοδο στις έρευνες σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ρωσικό ενημερωτικό και ερευνητικό ιστότοπο Meduza.

Η Κίνα έχει, επίσης, ενδιαφερθεί για τα περιστέρια-drones εδώ και καιρό. Οι έρευνές της, ωστόσο, δεν έχουν ολοκληρωθεί, κυρίως λόγω δυσκολιών αναπαραγωγής της επιτυχίας εντός του εργαστηρίου και στο φυσικό περιβάλλον.

«Ρωσοποίηση»: Το ανατριχιαστικό επόμενο Μεγάλο Σχέδιο

Το biodrone είναι μόνο η φάση 1 των σχεδίων του Αλεξάντερ Πάνοφ αφού αποκάλυψε τον απώτερο σκοπό του σε μήνυμά του στο Telegram με λεπτομέρειες που προκάλεσαν ανατριχίλα στους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Neiry στοχεύει να χρησιμοποιήσει εμφυτεύματα για να «επαναπρογραμματίσει» ανθρώπους και ύστερα «να τους πουλήσει στο κράτος». «Ένα από τα επόμενα projects μου το οποίο σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό είναι η πώληση ανθρώπων στο κράτος (…).

Ο λόγος είναι απλός: με την μείωση των ποσοστών γεννήσεων, όλα τα κράτη χρειάζονται πληθυσμό. Η Ρωσία ειδικά. Όλα τα είδη ανθρώπων είναι κατάλληλα, εκείνοι, όμως, που είναι φορείς της βασικής ΄ ρωσικής κουλτούρας΄ θα εκτιμηθούν περισσότερο», έγραψε. Για εκείνον, αυτός θα ήταν ο Homo Superior. Για τους ειδικούς, αυτή είναι η ρωσική εθνικιστική εκδοχή μιας «τεχνο-ουτοπικής ή δυστοπικής ιδεολογίας που συναντάται κυρίως στην Silicon Valley και τις θεωρίες προσωπικοτήτων όπως ο Πίτερ Τίελ ή ο Έλον Μασκ. Ο Μασκ οραματίζεται την εξέλιξη του εγκεφαλικού εμφυτεύματος που κατασκευάζει η εταιρεία του Neuralink ως έναν τρόπο που θα ξεκλειδώσει τις δυνατότητες του ανθρώπου ενώ ο Πάνοφ ισχυρίζεται πως θέλει να επαναπρογραμματίσει ανθρώπους για να τους κάνει συμβατούς με τον ρωσικό πολιτιστικό κώδικα.

Ποιος θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του ιδανικού υποψηφίου γι΄ αυτήν τη «ρωσοποίηση»; Οι Ουκρανοί, φυσικά, που έχουν ήδη την ρωσική κουλτούρα αλλά στην πορεία έχασαν τον δρόμο τους, όπως πιστεύει ο Πάνοφ. Ο «επαναπρογραμματισμός» τους κοστίζει λιγότερα από την εκπαίδευση ενός ανθρώπου από το μηδέν, ισχυρίζεται. Η διαβεβαίωσή του που προορίζεται να καθησυχάσει την κατακραυγή που προκάλεσε η αποκάλυψη των σχεδίων του είναι δυσνόητη και αινιγματική: «Η προσέγγιση είναι στο σύνολό της οικολογική, κοινωνική, ορθόδοξη και ανθρώπινη».