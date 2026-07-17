ΗΠΑ: Πράσινο φως για πώληση drones Switchblade 300 στην Ελλάδα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση προς την Ελλάδα, μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), των περιφερόμενων πυρομαχικών Switchblade 300 Block 20 Lethal Miniature Aerial Missile Systems (LMAMS).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ελληνική κυβέρνηση έχει αιτηθεί την προμήθεια 350 συστημάτων Switchblade 300 Block 20 και 35 συστημάτων ελέγχου πυρός (Fire Control Systems).

Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης συστήματα Switchblade 600, μονάδες GPS με δυνατότητα προστασίας από παρεμβολές (Anti-Spoofing), φορτιστές μπαταριών, ανταλλακτικά, υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεχνική και μηχανική υποστήριξη, υπηρεσίες επιμελητείας, καθώς και λοιπά στοιχεία υποστήριξης του προγράμματος. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της πιθανής πώλησης ανέρχεται σε 80,1 εκατομμύρια δολάρια.

«Δύναμη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη»

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συμφωνία εξυπηρετεί την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ που, όπως αναφέρεται, «συνεχίζει να αποτελεί δύναμη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτιμά ακόμη ότι η προμήθεια θα ενισχύσει την ικανότητα της Ελλάδας να αποτρέπει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, να συμμετέχει αποτελεσματικότερα σε συμμαχικές επιχειρήσεις και να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με τις αμερικανικές. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην ενσωμάτωση του νέου εξοπλισμού.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι η συγκεκριμένη πώληση δεν μεταβάλλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή, ενώ διευκρινίζεται πως κύριος ανάδοχος του προγράμματος θα είναι η αμερικανική εταιρεία AeroVironment Inc., με έδρα το Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνιας.

Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι δεν προβλέπεται η αποστολή επιπλέον στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης ή εργολάβων στην Ελλάδα για την υλοποίηση της συμφωνίας, ενώ η ενδεχόμενη πώληση δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τι είναι τα Switchblade

Τα Switchblade ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions), μιας τεχνολογίας που έχει μεταβάλει σημαντικά τα δεδομένα στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρουν εκρηκτική κεφαλή και μπορούν να παραμένουν στην περιοχή του στόχου μέχρι ο χειριστής να αποφασίσει την προσβολή. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της επίθεσης ακόμη και την τελευταία στιγμή, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν.

Τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα έχουν αποκτήσει κομβικό ρόλο στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχοντας χρησιμοποιηθεί εκτενώς στον πόλεμο της Ουκρανίας, στις συγκρούσεις στον Καύκασο, αλλά και σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, όπου έχουν αναδείξει τις δυνατότητές τους σε αποστολές ακριβείας.