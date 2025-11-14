«ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ-25»: Όλα τα υπερσύχρονα όπλα του στρατού που δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πολέμου

Επίδειξη δύναμης έγινε από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο πεδίο βολής «ΑΕΤΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ- 25», σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Με την στρατιωτική άσκηση ολοκληρώθηκε ο φετινός «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΑΣ», και για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του στρατεύματος, ελληνικές αμυντικές εταιρείες δοκίμασαν λύσεις στο πεδίο, με την καινοτομία να συναντά στην πράξη τις επιχειρησιακές ανάγκες.Όπως μάλιστα τόνισε ο υπουργός ΕΘνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, η τακτική χρησιμοποίηση Μη Επανδρωμένων Οχημάτων έγινε για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ΤΑΜΣ διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στην τακτική χρησιμοποίηση των ΣμηΕΑ και Αντι-ΣμηΕΑ κατά την οποία εξετάστηκαν ειδικά σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης των νέων μέσων και αντίστοιχα οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Επίσης, δοκιμάστηκαν ειδικές τακτικές, αξιολογήθηκε το μοντέλο ένταξής τους στις οργανωτικές δομές των Μονάδων του Στρατού Ξηράς καθώς και οι διαδικασίες ενάσκησης Διοίκησης και Ελέγχου σε αυτά.

Η δεύτερη φάση της ΤΑΜΣ αφορούσε στο κύριο μέρος της Εθνικής Άσκησης «ΑΙΣΙΟΣ ΟΙΩΝΟΣ - 25» και κατέδειξε το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των Μονάδων. Και στη φάση αυτή αξιοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες όπως η προσβολή στόχων με ΣμηΕΑ First Person View και άφεσης χειροβομβίδων από drone.

Για τη διεξαγωγή της άσκησης το ΓΕΕΘΑ απηύθυνε πρόσκληση προς το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, η ανταπόκριση του οποίου υπήρξε μεγάλη, με τη συμμετοχή 37 εταιρειών.

Στις συμμετέχουσες εταιρείες δόθηκε η δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους σε ρεαλιστικά σενάρια, υπό πραγματικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον. Επίσης, τους δόθηκε η ευκαιρία στατικής επίδειξης των προϊόντων τους σε ειδικό χώρο που οργανώθηκε για τον σκοπό αυτό. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το ΚΕΤΑΚ και το 306 ΕΒΤ, μεταξύ των οποίων η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί και η πρωτοβουλία του ΕΛΚΑΚκαι του ΣΤ΄ ΚΛΑΔΟΥ του ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο διαβούλευσης για την Ανάπτυξη Τακτικού Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος Μάχης Κατηγορίας Ι (UCAVClass I), να δοκιμάσουν στο πεδίο πρωτότυπα συστήματα υψηλής τεχνολογικής ωριμότητας, την επίδειξη των δυνατοτήτων τους στο πεδίο και την απευθείας αξιολόγησή τους από τον επιχειρησιακό φορέα.



Οι παραπάνω δράσεις αποτυπώνουν στον μέγιστο βαθμό την υλοποίηση και τη στόχευση που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το νέο Δόγμα Αποτροπής. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται πλέον με σημαντικές ικανότητες στο επιχειρησιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα και αυτή η μετάβαση δεν ειναι θεωρητική», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής άσκησης.

