ΩΡΙΩΝ - 25: Εντυπωσιακή στρατιωτική άσκηση με Έλληνες κομάντος και Αμερικανούς των «Navy Seals»

Drones, μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, ελικόπτερα, πλοία Γενικής Υποστήριξης και τεθωρακισμένα οχήματα M1117 περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή τελική φάση της άσκησης SOFEX/INVITEX «ΩΡΙΩΝ 25» που έλαβε χώρα στα Μέγαρα.



Σε μία σειρά ρεαλιστικών αμφίβιων και χερσαίων σεναρίων, έλληνες κομάντος της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος βρέθηκαν πλάι πλάι με μέλη των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων και των επίλεκτων «Navy Seals», ενώ στην άσκηση συμμετείχαν τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων από τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Ρουμανία, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν ειδικές δυνάμεις από την Ελβετία και την Κροατία.

Επιπλέον, στα σενάρια έλαβε μέρος και η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία σε περιόδο κρίσης τίθεται υπό τις εντολές του ΓΕΕΘΑ.



Σκοπός της «ΩΡΙΩΝ 25» ήταν η εξέταση έργων Ειδικών Επιχειρήσεων, σε ρεαλιστικές συνθήκες, η διατήρηση, προαγωγή και η βελτίωση της μαχητικής ικανότητας σε τακτικό επίπεδο, η μεγιστοποίηση της διακλαδικής και διυπηρεσιακής συνεργασίας σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο, αλλά και η προαγωγή και βελτίωση των πολυεθνικών συνεργασιών.



Τα σενάρια περιελάμβαναν κατάληψη βραχονησίδας, διείσδυση σε εχθρική περιοχή από αέρος με θαλάσσιο άλμα ελεύθερης πτώσης από ελικόπτερο, εκτέλεση νηοψίας με fast rope και αναρρίχηση σε πλοίο με κάλυψη πυρών από ελικόπτερα και ταχύπλοα σκάφη, ταχεία ανάπτυξη τμήματος κομάντο με fast rope για την κατάληψη πύργου ελέγχου, διείσδυση τμήματος αλεξιπτωτιστών της 2ης ΜΑΛ από αέρος με άλμα στατικού ιμάντα, κατάδειξη στόχου, ενώ για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη άσκηση έγινε ευρεία χρήση περιπλανώμενων πυρομαχικών και drones-καμικάζι, στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης που επιχειρείται στις Ένοπλες Δυνάμεις.



Στην ενίσχυση των συμμαχιών μέσω της συνεκπαίδευσης και των συνεργασιών αναφέρθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, με τον Στρατηγό Χούπη να κάνει ειδική αναφορά στην υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των μονάδων που συμμετείχαν στην άσκηση «ΩΡΙΩΝ».