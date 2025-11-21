Μετ' εμποδίων η κυκλοφορία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν προσωρινά

Εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, για την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί μιας σειρά από δράσεις στην Αθήνα και ως εκ τούτου η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε ένα σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων το οποίο αφορά κυρίως το κέντρο της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, σήμερα θα ισχύουν τα εξής:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 11.20΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.

Προσωρινές ρυθμίσεις και στην Καλλιρρόης

Επίσης, από την ΕΛΑΣ έγινε γνωστό ότι θα τεθούν σε ισχύ και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην οδό Καλλιρρόης. Πιο συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κάτωθι οδικά τμήματα της οδού Καλλιρρόης, κατά το χρονικό διάστημα από 21-11-2025 έως 31-12-2025, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας (επιτάχυνσης), στο ύψος του ο.α. 119 συνολικού μήκους (30) μέτρων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Στο δεξί τμήμα του οδοστρώματος, στο ύψος της συμβολής της με τον συνδετήριο κλάδο της οδού Λαγουμιτζή ο.α. 2-4.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως εξής:

Στην οδό Λαγουμιτζή επί του συνδετήριου κλάδου: θα διεξάγεται από το εναπομένον μη καταληφθέν πλάτος του οδοστρώματος το οποίο θα είναι τουλάχιστον 3,50 μέτρα.

Στην οδό Καλλιρρόης: η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες αριστερότερες λωρίδες κυκλοφορίας της ίδιας κατεύθυνσης.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Οι εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Εισοδίων της Θεοτόκου (Προστάτιδος των ΕΔ), θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

- Την 08:00 επίσημη έπαρση της Ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

- Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄.

- Στις 11:40 κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

- Στις 17:09 υποστολή της Ελληνικής Σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

- Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 από 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου της ίδιας ημέρας.

Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025.

Το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Από 21 έως 24 Νοεμβρίου 2025, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των ΕΔ στον χώρο του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα».