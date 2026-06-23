Belharra: Ξεκίνησαν οι θαλάσσιες δοκιμές της «Φορμίων» – Προχωρά η ναυπήγηση της «Θεμιστοκλής»

Σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα των φρεγατών Belharra του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί η έναρξη των θαλάσσιων δοκιμών και της τρίτης ελληνικής φρεγάτας «Φορμίων», την ώρα που η ναυπήγηση του τέταρτου πολεμικού πλοίου, της «Θεμιστοκλής», εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Μετά την παράδοση της «Κίμων» το 2025, η Naval Group, σε συνεργασία με τους Γάλλους και Έλληνες εταίρους της, συνεχίζει με πλήρη δυναμική την υλοποίηση του προγράμματος για τις υπόλοιπες τρεις μονάδες επιφάνειας.

Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της «Φορμίων»

Η «Φορμίων», ξεκίνησε τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές χθες την Τρίτη, 22 Ιουνίου. Η αρχική αυτή περίοδος δοκιμών, διάρκειας περίπου δύο εβδομάδων, επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ασφάλειας και των επιδόσεων πρόωσης του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ταχύτητας και ευελιξίας. Και χάρη στη διαδικασία παραγωγής - κύτος και PSIM παράλληλα - οι κύριοι αισθητήρες μπορούν ακόμη και να δοκιμαστούν ξεκινώντας από αυτήν την πρώτη περίοδο.

Η έναρξη των δοκιμών της «Φορμίων» αναδεικνύει επίσης την επιτυχία του προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group. Η φρεγάτα ενσωματώνει σημαντικό αριθμό υποσυστημάτων και εξοπλισμού που κατασκευάζονται στην Ελλάδα και παραδόθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κονσόλες της AKMON, οι τορπιλοθύρες της METLEN, οι ηλεκτρικοί πίνακες της KAFKAS, οι σωσίβιες σχεδίες της Marita Hellas, εξοπλισμός θαλάσσιων συστημάτων της MEVACO, προεξοπλισμένα τμήματα κύτους από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και τα RHIB της Viking Norsafe Hellas.

Η παράδοση της «Φορμίων» στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Η πορεία της «Νέαρχος»

Η «Νέαρχος», η δεύτερη Belharra για το Πολεμικό Ναυτικό, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών.

Οι θαλάσσιες δοκιμές του πλοίου ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ οι τελικές δοκιμές αποδοχής και οι δραστηριότητες επιχειρησιακής ετοιμότητας αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες, με την παράδοση της φρεγάτας να έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

Προχωρά η ναυπήγηση της «Θεμιστοκλής»

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στην κατασκευή «Θεμιστοκλής», η οποία παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Τα προεξοπλισμένα μπλοκ που κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ήδη συναρμολογηθεί στο πλοίο. Το κύτος προχωρά πλέον στο στάδιο ολοκλήρωσης στην αποβάθρα, ενώ πρόσφατα το πλοίο έπλευσε προκειμένου να μετακινηθεί σε νέα θέση εντός των ναυπηγείων της Naval Group στη Λοριάν.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι εργασίες εξοπλισμού, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση μηχανημάτων, δικτύων υγρών, μονώσεων, σωληνώσεων, ηλεκτρικών συστημάτων, καθώς και εργασίες πρόωσης και βαφής. Η καθέλκυση της «Θεμιστοκλής» προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2027.



Επιπλέον, εξελίσσεται και η κατασκευή της προηγμένης μονάδας PSIM, η οποία φιλοξενεί τους βασικούς αισθητήρες και τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών της φρεγάτας.



Με τις «Νέαρχος» και «Φορμίων» να οδεύουν προς παράδοση εντός του 2026 και τη «Θεμιστοκλής» να προχωρά σταθερά προς την καθέλκυσή της, το πρόγραμμα των ελληνικών Belharra εισέρχεται στην πλέον κρίσιμη φάση του, ενισχύοντας σημαντικά τις μελλοντικές επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.