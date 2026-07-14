Τουσκ: «Απίθανη η ειρήνη στην Ουκρανία σε σύντομο χρονικό διάστημα»

Ιδιαίτερα απαισιόδοξος σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, κατά τις δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, όπου μετείχε στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός είπε, μεταξύ, άλλων πως «Σ' αυτό το σημείο, μοιάζει απίθανο να επιτευχθεί στο εγγύς μέλλον μια κατάπαυση του πυρός ή ειρηνευτική συμφωνία, δεδομένης της άκαμπτης στάσης της Ρωσίας και του Πούτιν».

Ταυτόχρονα τόνισε πως «Όλοι περιμένουν αυτή τη στιγμή μια κλιμάκωση των ενεργειών από τη Ρωσία και είναι πολύ πιθανό η Ρωσία να θέλει να παρατείνει αυτό τον πόλεμο τουλάχιστον μέχρι τον χειμώνα».

Ο ίδιος είπε ακόμα πως συζήτησε το ζήτημα της πορείας και της έκβασης του πολέμου στην Ουκρανία τόσο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σημαντική ήταν η ενημέρωση του Πολωνού πρωθυπουργού πως πρόκειται να πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις γαλλικών και βρετανικών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος, με στόχο την προετοιμασία διασφάλισης της ασφάλειας στην Ουκρανία και της περιοχής μετά από μία επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ή εκεχειρίας. σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τουσκ.



«Αυτά θα είναι γυμνάσια που θα προετοιμάσουν ολόκληρο το συνασπισμό (των προθύμων) που συγκεντρώθηκε σήμερα στο Παρίσι για τέτοιες πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά επίσης για την περιοχή», δήλωσε συγκεκριμένα.