«Ρωσικός πύραυλος έπεσε σε πολωνικό έδαφος», λέει ο Τουσκ - Κρατήρας δέκα μέτρων από το βλήμα

Το «αντικείμενο» που έπεσε στην ανατολική Πολωνία τη νύχτα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που έγινε αφού οι πολωνικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν σε ακατοίκητη έκταση του ανατολικού τμήματος της Πολωνίας κρατήρα διαμέτρου δέκα μέτρων που πιθανότατα προκλήθηκε από βλήμα που έπεσε κατά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.



«Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο ⁠Kh-101, αλλά θέλουμε να είμαστε 100% βέβαιοι για τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τουσκ.



Οι πολωνικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε Ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στη διερεύνηση της υπόθεσης, ανακοίνωσε ο Πολωνός εισαγγελέας, Γκρεγκόρ Τρούσιεβιτς.

Οι κάτοικοι της περιοχής της Τάρναβα Κολόνια, στην περιοχή του Λούμπλιν, άκουσαν τον ήχο μιας σφοδρής έκρηξης που ταρακούνησε τα σπίτια τους. Το σημείο της πτώσης του πυραύλου βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ελικόπτερο Mi-24 πέταξε τη νύχτα στη ζώνη και εντόπισε το σημείο πτώσης του «αντικειμένου».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατήγγειλε τις νέες μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Οι επιθέσεις αυτές υπογραμμίζουν για μία ακόμη φορά ότι η επίθεση της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, δήλωσε ο Κόστα μέσω του Χ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ