Το νέο Air Force One του Τραμπ κρύβει ένα πρόβλημα ασφαλείας

Το νέο αεροσκάφος που χρησιμοποιεί ωςAir Force One ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προσφέρθηκε από το Κατάρ, πρόκειται να υποβληθεί σε επιπλέον εργασίες αναβάθμισης, όπως δήλωσε ο ίδιος την Κυριακή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, επιστρέφοντας από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ, ρωτήθηκε σχετικά με τις δυνατότητες άμυνας του αεροσκάφους απέναντι σε πιθανές απειλές, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι δεν διαθέτει ακόμη όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των παλαιότερων προεδρικών αεροσκαφών.

«Έχει πολλές δυνατότητες, αλλά απ’ όσο καταλαβαίνω, σε περίπου έναν μήνα θα το στείλουν για να γίνει πλήρως εξοπλισμένο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη βάση Άντριους.

Ανησυχίες για τα συστήματα ασφαλείας

Το νέο αεροσκάφος, αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με το κατά πόσο πληροί τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που απαιτούνται για τη μεταφορά του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένοι αξιωματούχοι ασφαλείας εξέφρασαν ανησυχίες ότι το αεροσκάφος δεν διαθέτει όλες τις δυνατότητες προστασίας που έχουν τα παλαιότερα Air Force One, τα οποία κατασκευάστηκαν εξαρχής με γνώμονα την ασφάλεια του προέδρου.

Άλλες πηγές, ωστόσο, ανέφεραν ότι το αεροσκάφος διαθέτει πολλά από τα ίδια χαρακτηριστικά με τα προηγούμενα μοντέλα.

Έρευνα για τις διαρροές

Ο Τραμπ είχε αντιδράσει έντονα στα δημοσιεύματα σχετικά με τα υποτιθέμενα κενά ασφαλείας του αεροσκάφους και η κυβέρνησή του ξεκίνησε έρευνα για το ποιοι παρείχαν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης.

Στην προσπάθεια αυτή φέρεται να συμμετείχαν η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ. Πριν από λίγο καιρό, αξιωματούχοι κλήθηκαν να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι New York Times, που δημοσίευσαν πρώτοι τις πληροφορίες για τα ζητήματα ασφαλείας, ανέφεραν ότι τέσσερις δημοσιογράφοι τους έλαβαν κλήσεις από την κυβέρνηση.

Ο Τραμπ συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αεροσκάφος

Παρά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να χρησιμοποιεί το νέο αεροσκάφος, ενώ τώρα αναγνωρίζει δημόσια ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Η συζήτηση γύρω από το αεροσκάφος έχει προκαλέσει επίσης ερωτήματα σχετικά με την αποδοχή της δωρεάς από το Κατάρ, καθώς έχουν τεθεί ζητήματα νομικής, δεοντολογικής και εθνικής ασφάλειας.

Με πληροφορίες απο το CNN.