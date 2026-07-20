Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της υπηρεσίας τεχνητής νοημοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ

Ο Κρις Φολ υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Κέντρου Προτύπων και Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Center for AI Standards and Innovation – CAISI), μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σύμφωνα με το Axios και επιβεβαίωση του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου.



Το CAISI δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2026, όταν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναδιοργάνωσε το προηγούμενο Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Safety Institute), δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών προτύπων, την καινοτομία και την ενίσχυση της αμερικανικής ανταγωνιστικότητας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.



Η αποχώρηση του Φολ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να διαμορφώσει το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού συντονισμού για την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη, με τη συμμετοχή κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών, με στόχο την ταχύτερη αντιμετώπιση απειλών που εντοπίζονται από προηγμένα συστήματα AI.

Προσωρινός επικεφαλής ο διευθυντής του NIST

Προσωρινά, τη θέση του επικεφαλής του CAISI αναλαμβάνει ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST), δρ. Άρβιντ Ράμαν, μέχρι να οριστεί νέος μόνιμος διευθυντής. Το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι η διαδικασία επιλογής αντικαταστάτη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.



Αν και δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την αιφνίδια παραίτηση, η εξέλιξη θεωρείται σημαντική, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται στη μέση της προσπάθειας να καθορίσει τα ομοσπονδιακά πρότυπα για την ασφαλή ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού με την Κίνα και αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις της AI στην εθνική ασφάλεια.