Νέο «ράλι» στις τιμές του πετρελαίου μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα, μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ώρες μετά την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ότι διεξάγουν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 9η συνεχόμενη νύχτα και ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο περί πλοίου στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο σημείωνε άνοδο 2,72%, στα 90,50 δολάρια, περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ αυτή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας, του West Texas Intermediate (WTI), σημείωνε άνοδο 2,39% στα 86,46 δολάρια.

Νέες απειλές από Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, τόνισε χθες Κυριακή το βράδυ ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, ιδίως για να εκδικηθούν τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις, πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», δήλωσε ο κ. Τραμπ απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον αφού παρακολούθησε τον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος διεξήχθη σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε ότι στοχοποίησαν δίκτυα τηλεπικοινωνιών και κέντρα διοίκησης στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «επιτυχώς» τους βομβαρδισμούς τους οποίους εξαπέλυσε για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, στις 22:00 (ώρα Ουάσιγκτον· σήμερα στις 05:00 ώρα Ελλάδας), διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε, μεταξύ άλλων, κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Οι νυχτερινές επιδρομές «στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).