Τραμπ: «Οι πύλες της Κόλασης άνοιξαν» - Συνεχίζονται οι επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Τη νέα κλιμάκωση της έντασης συνόδευσε και μια ιδιαίτερα σκληρή ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την όγδοη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα είχαν στόχο εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού στρατού.

Παράλληλα, επλήγησαν δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τις οποίες η Ουάσινγκτον θεωρεί υπεύθυνες για την επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου.

Today at 6 p.m. ET, U.S. forces began launching new airstrikes against Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are designed to further degrade Iran’s ability to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz and swiftly punish Islamic Revolutionary Guard… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις στο Κουβέιτ

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον δύο αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ, παρουσιάζοντάς τες ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αποθήκης πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Στρατόπεδο Ουντάιρι, καθώς και κατά του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και του ραντάρ εναέριας επιτήρησης στην αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ.

Οι ΗΠΑ: «Απάντηση στην επίθεση στην Ιορδανία»

Η CENTCOM αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στη θανατηφόρα επίθεση κατά αμερικανικών στρατευμάτων στην Ιορδανία, από την οποία σκοτώθηκαν δύο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή για νέο κύκλο αεροπορικών επιδρομών με στόχο να «τιμωρήσει ταχέως τις δυνάμεις του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Παράλληλα, η επιχείρηση αποσκοπεί στην αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία είναι οι πρώτοι μαχητικοί νεκροί των ΗΠΑ στη σύγκρουση από τον Μάρτιο, γεγονός που σηματοδοτεί νέα φάση κλιμάκωσης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η πυραυλική επίθεση αποτέλεσε απάντηση στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές γέφυρες και αεροδρόμια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία είχε λήξει και η προηγούμενη συμφωνία είχε ουσιαστικά καταρρεύσει.

Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, με τις αμερικανικές δυνάμεις να πλήττουν στρατιωτικές υποδομές του Ιράν και την Τεχεράνη να επεκτείνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.