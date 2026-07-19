Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χτύπημα των ΗΠΑ σε πυρηνικό σταθμό του Ιράν - Οργή από Τεχεράνη

Πυραυλικό χτύπημα των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του Ιράν, στα πλαίσια των εντεινόμενων επιθέσεων που έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου στον υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (...) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε συγκεκριμένα ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Anadolu Ajansı, για την ώρα, ο οργανισμός δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί στον σταθμό.