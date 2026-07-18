Στα «κόκκινα» η Μέση Ανατολή - Κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με επιθέσεις και νεκρούς στρατιώτες

Κάθε ώρα που περνάει κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά την διάρκεια ιρανικής επίθεσης με πυραύλους και drones, την ώρα που η Τεχεράνη διευρύνει τα πλήγματα της ενάντια σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο.



Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διαμηνύει ότι η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι «εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας».



Η αλυσίδα των επιθέσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, σε συνδυασμό με τις απειλές της Τεχεράνης προς τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις, εντείνει τους φόβους ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν κινείται ξανά προς έναν γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο.

Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί στην Ιορδανία

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία, ενώ συμμετείχαν στην άμυνα απέναντι σε επίθεση ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM.



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ακόμη ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Άλλοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, με τέσσερις από αυτούς να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της Ιορδανίας και στη συνέχεια να λαμβάνουν εξιτήριο.



Η επίθεση σημειώθηκε ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα τους, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την επανέναρξη των αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικό έδαφος.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Επίθεση σε βάση στο Μπαχρέιν

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα, στο νότιο Μπαχρέιν, η οποία χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.



Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι στόχος της επίθεσης ήταν καταφύγια και χώροι στάθμευσης αεροσκαφών, δεξαμενές καυσίμων του αμερικανικού στρατού και γέφυρες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τη βάση «ένα από τα σημαντικότερα επιχειρησιακά και υλικοτεχνικά κέντρα» των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.



Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν επίσης ότι κατέστρεψαν χώρο αποθήκευσης αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και κέντρο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών στο Μπαχρέιν. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.



Το Μπαχρέιν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Περσικό Κόλπο και φιλοξενεί το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Επιθέσεις και στο Κουβέιτ

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, μεταξύ των στόχων ήταν κέντρο υποστήριξης των αμερικανικών δυνάμεων στο στρατόπεδο Αριφτζάν και εγκατάσταση ραντάρ στην αεροπορική βάση Αλί αλ Σάλεμ.



Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι από τις επιθέσεις προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές και απώλειες. Δεν έχει, ωστόσο, ανακοινώσει συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, ούτε έχει υπάρξει σχετική επιβεβαίωση από την CENTCOM.



Παράλληλα, οι αρχές του Κουβέιτ επιβεβαίωσαν ότι δεύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής και αφαλάτωσης δέχθηκε επίθεση. Από το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά και τέθηκαν εκτός λειτουργίας αρκετές μονάδες παραγωγής.



Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων ύδρευσης και ενέργειας της χώρας μέσα σε διάστημα δύο ημερών. Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ ανεστάλη επίσης προσωρινά λόγω των επανειλημμένων απειλών από πυραύλους και drones.

«Να περιμένετε απαντήσεις»



Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι χώρες οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει να αναμένουν «ανάλογες απαντήσεις», εφόσον το έδαφος ή οι εγκαταστάσεις τους χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις κατά του Ιράν.



Η προειδοποίηση αυξάνει την πίεση προς τα κράτη του Κόλπου, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να μετατραπούν σε άμεσα πεδία της σύγκρουσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.



Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν ήδη επεκταθεί πέρα από αμιγώς στρατιωτικούς στόχους, πλήττοντας ενεργειακές και υδροδοτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό και στις βασικές υποδομές της περιοχής.

Νέα ένταση στο Στενό του Ορμούζ

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε παράλληλα ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι ανάγκασε τέσσερα πλοία να σταματήσουν και ότι δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες.



Οι ιρανικές αρχές ισχυρίζονται ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος έχει «κλείσει πλήρως». Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, αν και η κίνηση των εμπορικών πλοίων έχει περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας των επιθέσεων και της συνεχιζόμενης στρατιωτικής έντασης.



Υπενθυμίζεται ότι το Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο και οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η υπογραφή του Τραμπ δεν έχει καμία αξία»

Μέσα στο πολεμικό αυτό σκηνικό, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ.



Σε γραπτή ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις του μνημονίου συνεργασίας από τις ΗΠΑ απέδειξαν πως η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου είναι «εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας».



«Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να υποδαυλίσει τον πόλεμο, πρέπει να γνωρίζει ότι το ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», ανέφερε στο μήνυμά του.



Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα εδώ και μία εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, με τις εκατέρωθεν επιθέσεις να διευρύνονται πλέον γεωγραφικά και να αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.