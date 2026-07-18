ΗΠΑ-Ιράν: Έβδομη νύχτα επιθέσεων - Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε Ιράκ, Κουβέιτ και Ιορδανία

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Για έβδομη συνεχόμενη νύχτα ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά και βομβαρδισμούς, με τις δύο πλευρές να κλιμακώνουν τη στρατιωτική αντιπαράθεση και να αυξάνονται οι αναφορές για θύματα και καταστροφές.

Μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε πλήγματα με στόχο περιοχές σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Ιράκ.

Iran strikes US military bases in Kuwait with ballistic, hypersonic missiles, and drones, destroying communication systems, fuel depots, weapons storage, and military spare parts for hostile war machinery against Iran. Iran will continue targeting any legitimate threats to its… — IRGC (@IRGC_Press) July 17, 2026

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα επιχειρήσεων στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο εγκαταστάσεις επιτήρησης, στρατιωτικές υποδομές επιμελητείας, υπόγειες αποθήκες όπλων και ναυτικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη δεκάδων επιπλέον αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ενισχύσει τη δυνατότητα αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών να πραγματοποιούν αποστολές μεγάλης εμβέλειας, ακόμη και εναντίον στόχων βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο διεύρυνσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης.

Αναφορές για νεκρούς στο νότιο Ιράν

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις στην πόλη Σιρίκ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Μπαντάρ Χαμίρ, στο νησί Κεσμ, στο Σιρίκ και στο Ιρανσάχρ.

Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν και τρεις κάτοικοι χωριών, οι οποίοι σκοτώθηκαν ενώ διέσχιζαν τη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ.

Αραγτσί: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της χώρας»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για «αθώα θύματα» και τόνισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την επικράτειά της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι «τρεις χωρικοί μαρτύρησαν ενώ διέσχιζαν τη γέφυρα Μπαντάρ Χαμίρ», υποστηρίζοντας ότι ήταν «απολύτως αθώοι».

Ο Ιρανός υπουργός τόνισε ακόμη ότι το Ιράν ανήκει σε ολόκληρο τον λαό του «από νότο μέχρι βορρά και από ανατολή μέχρι δύση», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εδάφη της «μέχρι την τελευταία πνοή».

Θρίλερ με δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» αφού φέρεται να προσέκρουσαν σε νάρκες σε ναρκοθετημένη περιοχή στα νότια Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από την περιοχή διέρχεται σημαντικό μέρος των διεθνών μεταφορών πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ενδέχεται να διατάξει βομβαρδισμούς σε γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς του Ιράν, εάν η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η νέα κλιμάκωση εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.