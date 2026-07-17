Axios: Σενάρια ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν εξετάζει ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι σχεδιάζει να αναπτύξει δεκάδες επιπλέον αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο διεύρυνσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα το Axios, που επικαλείται πληροφορίες από Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση. Ωστόσο, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προετοιμασίες για πιθανή κλιμάκωση, η οποία θα μπορούσε να αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.



Η αποστολή πρόσθετων ιπτάμενων τάνκερ θα ενίσχυε σημαντικά τη δυνατότητα αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών να πραγματοποιούν αποστολές μεγάλης εμβέλειας, ακόμη και εναντίον στόχων βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν.



Παράλληλα, συνεχίζονται οι στρατιωτικές διαβουλεύσεις και οι συσκέψεις υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον για τα επόμενα βήματα. Αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη εγκρίνει μια ευρύτερη στρατιωτική εκστρατεία, όμως το ενδεχόμενο κλιμάκωσης παραμένει ανοιχτό, ιδιαίτερα εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες ή επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση στην περιοχή.