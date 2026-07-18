«Χάθηκε» ο ήλιος στη Μόσχα: Μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό μετά από ουκρανικά πλήγματα με drones

Αναστάτωση προκάλεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας οι νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές που δημιούργησαν ένα πυκνό πέπλο μαύρου καπνού στον ουρανό.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery.



Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Το πρωί του Σαββάτου, κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν εικόνες με τον ουρανό να έχει καλυφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από καπνό, ενώ ο ήλιος ήταν πρακτικά αόρατος.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως «ο ήλιος δεν φαίνεται καν».

Οι εικόνες έγιναν γρήγορα viral, αποτυπώνοντας το μέγεθος των πυρκαγιών που ξέσπασαν μετά τις εκρήξεις.

Στο στόχαστρο κέντρο logistics της Wildberries

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος των ουκρανικών drones ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.

Το συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο από το σημείο να δείχνουν ολόκληρο το κτίριο να καίγεται και μεγάλες ποσότητες μαύρου καπνού να καλύπτουν την περιοχή.

Από την επίθεση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους επτά εργαζόμενοι, ενώ ακόμη 24 άτομα τραυματίστηκαν.

Η ανάρτηση Ζελένσκι για τα πλήγματα

Λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στα χτυπήματα με ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επιτυχώς στρατηγικούς στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Όπως ανέφερε, «οι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας απέδωσαν σε τρεις διαφορετικούς τομείς», σημειώνοντας ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στόχοι βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων αντίστοιχα από τη γραμμή του μετώπου.