Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα: «Σφυροκόπημα» σε πλοία ελληνικών και τουρκικών συμφερόντων

Η Μαύρη Θάλασσα γίνεται πεδίο επικίνδυνης κλιμάκωσης της πολεμικής έντασης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας τις τελευταίες ώρες, καθώς δύο τουλάχιστον εμπορικά πλοία δέχτηκαν πυρά, πυροδοτώντας μεγάλη ανησυχία στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και τις αγορές ενέργειας.

Το πιο σοβαρό περιστατικό συνέβη ανοιχτά της Οδησσού, με το φορτηγό πλοίο GOLDEN LEO, τουρκικών συμφερόντων, να πλήττεται από τρεις πυραύλους Κρουζ χθες Κυριακή (19/7), οι οποίοι φαίνεται να εκτοξεύτηκαν από ρωσικές δυνάμεις, αφού το πλοίο είχε ολοκληρώσει τη φόρτωση σιτηρών από την ουκρανική ακτή.

Σύμφωνα το πρακτορείο Reuters, που μεταφέρει πληροφορίες από Ουκρανούς αξιωματούχους, πέντε μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση.

Φωτό: Reuters

Το πλοίο, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι φορτωμένο με καλαμπόκι και μετέφερε πλήρωμα 17 ναυτικών από την Ινδία και τη Συρία, επιπλέον ενός Ουκρανού, δήλωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι.

Οκτώ μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το σκάφος το οποίο εξακολουθούσε να φλέγεται μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ πέντε παραμένουν αγνοούμενοι.

Ukrainian naval drones struck another oil tanker of the Russian shadow fleet this morning.



The oil tanker Avero was hit in the Black Sea as it was preparing to pick up more oil for their Chinese clients from the Russian Port of Novorossiysk. pic.twitter.com/f2uGC4tnEI — Visegrád 24 (@visegrad24) July 19, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας στην Οδησσό είπε στο Reuters ότι είδε καπνό να αναδύεται από ένα μεγάλο σκάφος στα ανοιχτά της ακτής.

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει το πλήγμα στο GOLDEN LEO.

Δεύτερη επίθεση σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Νοβοροσίσκ

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε νέο χτύπημα, αυτή τη φορά στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), από όπου εξάγεται μεγάλο μέρος του καζακικού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του CPC, drones επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια που πραγματοποιούσαν φόρτωση στις πλωτές εγκαταστάσεις του τερματικού. Ένα από αυτά ήταν το NISSOS IOS, πλοίο ελληνικών συμφερόντων, ενώ το δεύτερο ήταν το δεξαμενόπλοιο ASIA.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το NISSOS IOS υπέστη σημαντικές ζημιές στους χώρους ενδιαίτησης, στη γέφυρα, στα συστήματα ναυσιπλοΐας, σε μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και σε βοηθητικές εγκαταστάσεις του πλοίου.

Από την ίδια επίθεση εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από τα συστήματα πυρόσβεσης του δεξαμενόπλοιου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, διαρροή πετρελαίου ή θαλάσσια ρύπανση.

Με τη συνδρομή ρυμουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο έξω από το Νοβοροσίσκ, όπου συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι για την αποτίμηση των ζημιών.

Προσωρινή διακοπή φορτώσεων στο CPC

Η επίθεση είχε άμεσο αντίκτυπο και στις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν. Ο Caspian Pipeline Consortium ανακοίνωσε ότι οι εργασίες φόρτωσης ανεστάλησαν προσωρινά και στα δύο σημεία πρόσδεσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

Το CPC αποτελεί τον σημαντικότερο αγωγό εξαγωγής καζακικού αργού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, μεταφέροντας περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Στους μετόχους του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Chevron, ExxonMobil, Shell, KazMunayGas, Transneft και Rosneft.

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα

Τα δύο περιστατικά σημειώνονται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας στη Μαύρη Θάλασσα. Τις τελευταίες ημέρες η Ουκρανία έχει ανακοινώσει σειρά επιθέσεων με θαλάσσια drones εναντίον ρωσικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα κατά ουκρανικών λιμενικών εγκαταστάσεων και εμπορικών πλοίων που εξυπηρετούν τις εξαγωγές σιτηρών.