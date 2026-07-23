Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 21ο πακέτο κυρώσεων εγκρίθηκε σήμερα από του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου που διεξάγει ενάντια στην Ουκρανία εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.

Το νέο πακέτο στοχεύει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συμβουλίου, σε βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, προκειμένου να πλήξει την ικανότητα της χώρας να χρηματοδοτεί τις πολεμικές της επιχειρήσεις. «Το πακέτο περιλαμβάνει σκληρές οικονομικές κυρώσεις που πλήττουν τους τομείς που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία της Ρωσίας και στην ικανότητά της να τροφοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δηλώνεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση.

Σημαντικό να αναφερθεί πως το νέο πακέτο κυρώσεων αποτελεί και το μεγαλύτερο των έως τώρα αντίστοιχων μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΕΕ, αναφορικά με το πόσα πρόσωπα και οντότητες/οργανισμούς περιλαμβάνει.

Τι περιλαμβάνει το 21ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ

Όσον αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι κυρώσεις αφορούν σε:

δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 94 ρωσικών τραπεζών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ενός ακόμη υψηλόβαθμου στελέχους του ρωσικού τραπεζικού συστήματος

απαγόρευση συναλλαγών σε 33 επιπλέον ρωσικά πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

περιορισμούς σε μια τράπεζα του Κιργιστάν που συνδέεται με το ρωσικό σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SPFS και σε ακόμη τρεις τράπεζες τρίτων χωρών, οι οποίες κατηγορούνται ότι διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων

μέτρα σε 14 πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες

ενώ για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα πλήρους απαγόρευσης συναλλαγών της ΕΕ με παρόχους crypto εκτός Ένωσης που χρησιμοποιούνται για την καταστρατήγηση των κυρώσεων.

Όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας, η ΕΕ αποφάσισε:

την παράταση της αναστολής έως τις 15 Ιουλίου 2027 της αυτόματης αναπροσαρμογής του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου στα 41,10 δολάρια το βαρέλι

την ενίσχυση των μέτρων κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, με την προσθήκη 41 ακόμη δεξαμενόπλοιων στον κατάλογο κυρώσεων (συνολικός αριθμός 673 πλοία)

την επιβολή κυρώσεων σε οκτώ εταιρείες και ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχουν στη λειτουργία του στόλου

κυρώσεις και σε 18 εταιρείες και ένα φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα, μεταξύ των οποίων τρία ρωσικά διυλιστήρια, ένα μεγάλο διυλιστήριο της Λευκορωσίας και εταιρείες εμπορίας πετρελαίου που κατηγορούνται ότι παρακάμπτουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις

τη δυνατότητα απαγόρευσης συναλλαγών με διυλιστήρια σε τρίτες χώρες που επεξεργάζονται ρωσικό αργό πετρέλαιο.



Όσον αφορά στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το Συμβούλιο εισάγει:

Όσον αφορά στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το Συμβούλιο εισάγει: υποχρέωση γνωστοποίησης κάθε πώλησης δεξαμενόπλοιου μεταφοράς LNG από ευρωπαϊκές εταιρείες, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή αυστηρότερων περιορισμών ή ακόμη και απαγόρευσης πώλησης τέτοιων πλοίων σε ρωσικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα

θέσπιση νέων συμβατικών υποχρεώσεων για τους ευρωπαίους πωλητές, προκειμένου να αποτραπεί η μεταπώληση των πλοίων στη Ρωσία ή η χρήση τους για λογαριασμό της

μεταβατική εξαίρεση ενός έτους που επιτρέπει σε ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ αυτών και ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, να συνεχίσουν τη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.



Για την πολεμική βιομηχανία το Συμβούλιο επιβάλλει κυρώσεις σε:

56 νέα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα, εκ των οποίων 37 σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς

51 ακόμη εταιρείες που προστίθενται στον κατάλογο όσων υπόκεινται σε αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων διπλής χρήσης και προηγμένων τεχνολογιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εταιρείες εγκατεστημένες στην Κίνα (και το Χονγκ Κονγκ), την Ινδία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες κατηγορούνται ότι διευκολύνουν την παράκαμψη των ευρωπαϊκών περιορισμών.

Μέτρα επίσης θεσπίζονται και για το ρωσικό πετρέλαιο και τα διυλιστήρια, το εμπόριο, τις θεωρήσεις εισόδου και άλλα.



Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ