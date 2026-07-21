Ο Ζελένσκι καρατόμησε και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τον Υπουργό Άμυνας

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε δύο από τις σημαντικότερες αλλαγές στην κορυφή της ουκρανικής στρατιωτικής ηγεσίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, προκαλώντας έντονους κραδασμούς στο εσωτερικό της χώρας.

Μετά την αιφνιδιαστική αποπομπή του ιδιαίτερα δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε και την απομάκρυνση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Ολεξάντρ Σίρσκι.

Η διαδοχή των δύο αποφάσεων επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, ότι στο Κίεβο είχε αναπτυχθεί βαθιά διαφωνία για τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί στη συνέχεια του πολέμου απέναντι στη Ρωσία.

Η σύγκρουση δύο διαφορετικών στρατηγικών

Η απομάκρυνση του 35χρονου Φεντόροφ είχε προκαλέσει πρωτοφανείς αντιδράσεις. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν εκφράζοντας την αντίθεσή τους, καθώς ο πρώην υπουργός είχε συνδεθεί με τον εκσυγχρονισμό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, την ανάπτυξη των προγραμμάτων drones, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο πεδίο της μάχης, αλλά και τις προσπάθειες περιορισμού της διαφθοράς στις στρατιωτικές προμήθειες.

Αρχικά, η κυβέρνηση απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους της απομάκρυνσής του. Ωστόσο, σύντομα έγινε σαφές ότι στο επίκεντρο της κρίσης βρισκόταν η ανοιχτή διαφωνία του με τον στρατηγό Σίρσκι σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου.

Ο Φεντόροφ υποστήριζε ότι, απέναντι στη σαφώς μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας, η Ουκρανία θα πρέπει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία, στα μη επανδρωμένα συστήματα, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ευέλικτες επιχειρήσεις μικρών μονάδων.

Βασικός στόχος αυτής της προσέγγισης ήταν ο περιορισμός των ανθρώπινων απωλειών και η αξιοποίηση της τεχνολογικής υπεροχής ως πολλαπλασιαστή ισχύος.

Στον αντίποδα, ο 60χρονος Σίρσκι θεωρούνταν από αρκετούς αξιωματικούς εκπρόσωπος της παραδοσιακής σοβιετικής στρατιωτικής σχολής. Οι επικριτές του υποστήριζαν ότι επέμενε σε πιο συμβατικές επιχειρήσεις, με συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και περιορισμένη διάθεση για ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του στρατεύματος.

Η συνύπαρξη των δύο διαφορετικών φιλοσοφιών αποδείχθηκε τελικά αδύνατη. Η απομάκρυνση πρώτα του υπουργού Άμυνας και στη συνέχεια του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης που είχε δημιουργηθεί στο ανώτατο επίπεδο της ουκρανικής ηγεσίας.

Ο Ντραπάτι αναλαμβάνει την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων

Νέος αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναλαμβάνει ο στρατηγός Μιχαΐλο Ντραπάτι, αξιωματικός της νεότερης γενιάς, ο οποίος έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στα μέτωπα του πολέμου.

Ο νέος στρατιωτικός ηγέτης θεωρείται περισσότερο εξοικειωμένος με τις νέες μορφές επιχειρήσεων και τη χρήση σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ουκρανία. Οι ρωσικές πιέσεις στο μέτωπο συνεχίζονται, ενώ το Κίεβο καλείται ταυτόχρονα να διαχειριστεί την κόπωση από τον πόλεμο, τις δυσκολίες στην επιστράτευση και την ανάγκη να διατηρήσει τη δυτική στρατιωτική βοήθεια.

⚡️EXPECTED: Major General Mykhailo Drapatiy is to become the new 🇺🇦Commander-in-Chief



In May 2014, he was the one who led the breakthrough of armored vehicles through the barricades in the blockaded Mariupol



He went from battalion commander to deputy chief of the General Staff… pic.twitter.com/wC8nmkfJo4 — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 21, 2026

Υψηλού ρίσκου στοίχημα για τον Ζελένσκι

Η διπλή αλλαγή στην κορυφή της στρατιωτικής πυραμίδας δεν αποτελεί απλώς μια αναδιάταξη προσώπων. Αντανακλά τη σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων για το μέλλον του ουκρανικού στρατού και ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα συνεχίσει να πολεμά τους επόμενους μήνες.

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η επιλογή αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου πολιτικό στοίχημα, καθώς η επιτυχία ή η αποτυχία της νέας στρατιωτικής ηγεσίας αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την πορεία των επιχειρήσεων, αλλά και την εσωτερική πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας.