8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ουκρανική επίθεση στη Ρωσία

Εντείνονται το τελευταίο διάστημα τα χτυπήματα μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων, με την κάθε χώρα να μετρά νέους νεκρούς σε άμαχο πληθυσμό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, η Ουκρανία πραγματοποίησε χτύπημα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σε εφοδιαστικές αποθήκες στη Ρωσία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 8 εργαζομένων και τον τραυματισμό πάνω από 25 ανθρώπων, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το χτύπημα, που χαρακτηρίζεται ως από τα πιο θανάσιμα που έχει υλοποιήσει η Ουκρανία τα τελευταία δύο χρόνια, έλαβε χώρα στο κέντρο διανομής στο Κοτόφσκ, στην περιφέρεια Ταμπόφ, και στο κέντρο στην Ελεκτροστάλ, στην περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Και οι δύο αποθήκες ανήκουν στην εταιρεία της Wildberries, της μεγαλύτερης ρωσικής εφοδιαστικής εταιρείας και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η περιοχή επλήγη από περισσότερα από 370 drones στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν. «Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα», έγραψε σε ανάρτηση στο Telegram.

Τις προηγούμενες μέρες σημειώθηκαν χτυπήματα και της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία, όπου επίσης κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 αμάχους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα που οι εχθροπραξίες σημειώνουν αύξηση, η Ουκρανία αντιμετωπίζει και εσωτερικά προβλήματα, λόγω της αποπομπής της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στα πλαίσια του ανασχηματισμού της κυβέρνησης, ο πρόεδρος ζήτησε και έλαβε, μεταξύ άλλων, και την παραίτηση του υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην ουκρανική κοινωνία. Η απόφαση έχει προκαλέσει την αντίδραση των ουκρανών πολιτών, οι οποίοι έχουν προβεί στην πραγματοποίηση δύο συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας τις τελευταίες μέρες στο Κίεβο έξω από το προεδρικό μέγαρο, με τη συμμετοχή χιλιάδων. Κεντρικό αίτημα των διαδηλώσεων είναι η επιστροφή του χαρτοφυλακίου στον Μιχαΐλο Φέντοροφ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Ζελένσκι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, υπερασπίστηκε την απόφασή του, δηλώνοντας ότι αναγκάστηκε «να επιλέξει πλευρά, ενώ αυτό που επιθυμώ περισσότερο είναι η ενότητα», αναφερόμενος στη διάσταση απόψεων που υπήρχε μεταξύ του υπουργού Άμυνας και των αξιωματούχων του ουκρανικού στρατού.

Αρνητικά έχουν υποδεχθεί την είδηση της αποπομπής του υπουργού Άμυνας και οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που σημειώνουν ότι χάρη στην ηγεσία του η Ουκρανία είχε βελτιώσει τη θέση της στον πόλεμο.