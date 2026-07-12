Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Παρίσι Γαλλία Πόλεμος στην Ουκρανία

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη Συμμαχία των Προθύμων για την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην γαλλική πρωτεύουσα, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Δευτέρα 13 Ιουλίου, στις 12:30, θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Την επόμενη μέρα, την Τρίτη 14 Ιουλίου, ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.

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Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Παρίσι Γαλλία Πόλεμος στην Ουκρανία

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