Μητσοτάκης: Επιστροφή στην καθημερινότητα, «κολλημένη» η βελόνα των δημοσκοπήσεων στην ακρίβεια

Με την ακρίβεια να αποτελεί μακράν τον πιο... αξιόπιστο αντίπαλο της κυβέρνησης εν όψει των επερχόμενων εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στην «Ώρα του πρωθυπουργού» στη Βουλή προκειμένου αφενός να υπενθυμίσει τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης του τα τελευταία 7 χρόνια, αφ ετέρου να καταδείξει ότι η αντιπολίτευση εν σύνολω στερείται αξιόπιστης πρότασης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής και περιορίζεται σε μία αντιπαραγωγική συνθηματολογία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει ότι η σχετική συζήτηση θα πρέπει να γίνεται επί τη βάσει πραγματικών στοιχείων, καθώς και να μην δίδεται έμφαση σε περιόδους απότομης ανόδου ή μείωσης των τιμών λόγω συγκεκριμένων παραγόντων ή συνθηκών, όπως λχ ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο. Άλλωστε, στην κυβέρνηση έχουν κατανοήσει ότι το επίπεδο της αποτελεσματικότητας ως προς την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων αναμένεται να κρίνει σε σημαντικό βαθμό τις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB αλλά και η δημοσκόπηση της PULSE (ΣΚΑΪ) ήλθαν να επιβεβαιώσουν ότι ακρίβεια και στεγαστικό - πλέον - αποτελούν μακράν τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα για τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών

Συνοψίζοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες των τελευταίων 7 ετών ο πρωθυπουργός θα επισημάνει κατά πληροφορίες ότι παρά τις περί του αντιθέτου επιδόσεις «οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις είναι τέτοιες, που έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις που μεσολάβησαν». Θα διευκρινίσει, ωστόσο, ότι αυτό δεν καθίσταται πάντοτε ορατό στις τσέπες των πολιτών λόγω των εξωγενών ανατιμήσεων. «Στοίχημα της κυβέρνησης είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξης να μετατραπούν σε ατομική ευημερία σε κάθε νοικοκυριό» θα υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός και θα αναφερθεί στις πρόσφατες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, που στόχο έχουν να τιθασεύσουν το τέρας του πληθωρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης θα κατηγορήσει την αντιπολίτευση για τη μόνιμη επωδό της μείωσης του ΦΠΑ, που, όπως θα πει, απέτυχε όπου και εάν εφαρμόστηκε.

Η αποδραματοποίηση των F-35

Την ίδια ώρα, πάντως, ένα 24ώρο μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ , ο πρωθυπουργός επιχείρησε μιλώντας χθες βράδυ στον Economist να θέσει στη λογική της διάσταση την εσωτερική συζήτηση γύρω από τα ελληνοτουρκικά με αφορμή την επαναπροσέγγιση που επιδιώκει η Τουρκία με τις ΗΠΑ. «Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ «στενόμυαλη» προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στο θέμα της προσπάθειας της Τουρκίας να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35.

Στο ίδιο μήκος κύματος κυβερνητικές πηγές υπενθύμιζαν ότι «δεν υπάρχει απόφαση των ΗΠΑ για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ενώ η διαδικασία είναι σύνθετη και περνά υποχρεωτικά από το αμερικανικό Κογκρέσο». Τα ίδια πρόσωπα επισημαίνουν, δε, ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει για την αγορά 20 υπερσύγχρονων μαχητικών που θα παραδίδονται από το 2029 ενώ υπάρχει προαίρεση για άλλα 20 F-35 την ώρα που η Τουρκία βρίσκεται πλέον εκτός προγράμματος λόγω των S- 400. Τέλος, ξεκαθαρίζεται εκ νέου ότι όσο υφίσταται το δεν θα εκκινήσει καμία συζήτηση για ένταξη της Τουρκίας σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα.