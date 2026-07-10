Eνοίκια: Ο νέος δημοσκοπικός «εφιάλτης» της κυβέρνησης

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Όλα τα... καλούδια είχε η κυβέρνηση μέσα στις δημοσκοπήσεις στο σκέλος της ακρίβειας και του πληθωρισμού, τα ενοίκια της έλειπαν.

Το είδα χθες στις εξαμηνιαίες «Τάσεις» της MRB και άκουσα και τον Δημήτρη Μαύρο στον Real 97.8 να το εξηγεί:

Για πρώτη φορά το ζήτημα ενοίκια/στέγη μπαίνει στον σχετικό κατάλογο των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες.

Ιδού η σχετική κάρτα:

Στο 17,1% το σχετικό ποσοστό - πρωτοεμφανιζόμενο - και όπως δείχνει η συνολική ανάγνωση των τελευταίων δημοσκοπήσεων, σύντομα θα σκαρφαλώσει κάποιες θέσεις.

Τάσεις MRB / Real.gr

Προσέξτε.

«Κλάδοι που πρέπει να βοηθηθούν περαιτέρω για να μειωθεί η ακρίβεια».

Λογικά, τα σούπερ μάρκετ στην πρώτη θέση με 81,5%. Αλλά...

Ενέργεια και Στέγη: Αθροιστικό ποσοστό 83,4%.

Οπότε, συνοψίζοντας:

Καλές οι πλατφόρμες τύπου «posokanei» - ακόμα και εάν πρέπει να έχω υπολογιστή μαζί μου για να δω τις τιμές - αλλά εδώ γεννιέται ένας μεγαλύτερος «εφιάλτης» για την κυβέρνηση.

Αν συνυπολογίσουμε ότι περίπου το 70% με 80% θα πάει στην κάλπη να ψηφίσει για την οικονομία, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, χαλαρά συμπεραίνουμε ότι δεν φτάνουν τα excel του Σκέρτσου για να λύσουν το πρόβλημα.