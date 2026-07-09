Pulse: Η ΝΔ στο 30%, στο 17% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Εννιακομματική Βουλή δείχνει η δημοσκόπηση

Στις δεκατρείς μονάδες είναι η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΕΛΑΣ, στην εκτίμηση ψήφου, στη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσίασε το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ ενώ τα ευρήματα δείχνουν εννιακομματική Βουλή.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 30% και ακολουθεί με 17% η «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5% ενώ ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,5%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Pulse στην εκτίμηση ψήφου, η επόμενη βουλή είναι εννιακομματική.

Pulse / ΣΚΑΪ

Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό των αναποφάσιστων να φθάνει στο 11%.

Pulse / ΣΚΑΪ

Ίδια ποσοστά με αυτά στην εκτίμηση ψήφου (ΝΔ και ΕΛΑΣ) συγκεντρώνουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30% και ακολουθεί ο κ. Τσίπρας με 17%. Στην τρίτη θέση Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Βελόπουλος με 7% ενώ ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με 5%. «Κανένας» απαντά το 17%.

Pulse / ΣΚΑΪ

Οκτώ στους δέκα απαντούν «σίγουρα και μάλλον όχι» στο ενδεχόμενο να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Αθροιστικά, το 13% απαντά «σίγουρα και μάλλον ναι». Κύρια «δεξαμενή» για τον κ. Σαμαρά όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και ψηφοφόροι από τους «αναποφάσιστους».

Pulse / ΣΚΑΪ

Εννιά στους δέκα πολίτες ιεραρχούν την ακρίβεια ως το πλέον σημαντικό ή ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία.

Pulse / ΣΚΑΪ

Κάλπες εντός του 2026 επιλέγει το 46% των ερωτηθέντων ενώ την απόλυτη εξάντληση της 4ετίας με εκλογές εντός του 2027, ζητά το 33%. Σημειώνεται πως οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκρίνουν το σενάριο του Φθινοπώρου ενώ αντίθετα όσοι δηλώνουν ψηφοφόροι της ΝΔ, επιθυμούν να γίνουν εκλογές στο τέλος της 4ετίας.

Pulse / ΣΚΑΪ

Αυτοδύναμη κυβέρνηση προκρίνουν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 45% ενώ κυβέρνηση συνεργασίας επιθυμεί το 33%. Μόνο οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην πλειονότητά τους, προκρίνουν τις κυβερνήσεις συνεργασίας - μεταξύ αυτών και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και της «Συμπαράταξης».