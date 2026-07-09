Pulse: Η ΝΔ στο 30%, στο 17% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα - Εννιακομματική Βουλή δείχνει η δημοσκόπηση
Εννιά στους δέκα πολίτες θεωρούν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο ή από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία.
Στις δεκατρείς μονάδες είναι η διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΕΛΑΣ, στην εκτίμηση ψήφου, στη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσίασε το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ ενώ τα ευρήματα δείχνουν εννιακομματική Βουλή.
Η ΝΔ συγκεντρώνει 30% και ακολουθεί με 17% η «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5% ενώ ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,5%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Pulse στην εκτίμηση ψήφου, η επόμενη βουλή είναι εννιακομματική.
Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό των αναποφάσιστων να φθάνει στο 11%.
Ίδια ποσοστά με αυτά στην εκτίμηση ψήφου (ΝΔ και ΕΛΑΣ) συγκεντρώνουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30% και ακολουθεί ο κ. Τσίπρας με 17%. Στην τρίτη θέση Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Βελόπουλος με 7% ενώ ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με 5%. «Κανένας» απαντά το 17%.
Οκτώ στους δέκα απαντούν «σίγουρα και μάλλον όχι» στο ενδεχόμενο να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Αθροιστικά, το 13% απαντά «σίγουρα και μάλλον ναι». Κύρια «δεξαμενή» για τον κ. Σαμαρά όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και ψηφοφόροι από τους «αναποφάσιστους».
Εννιά στους δέκα πολίτες ιεραρχούν την ακρίβεια ως το πλέον σημαντικό ή ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία.
Κάλπες εντός του 2026 επιλέγει το 46% των ερωτηθέντων ενώ την απόλυτη εξάντληση της 4ετίας με εκλογές εντός του 2027, ζητά το 33%. Σημειώνεται πως οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκρίνουν το σενάριο του Φθινοπώρου ενώ αντίθετα όσοι δηλώνουν ψηφοφόροι της ΝΔ, επιθυμούν να γίνουν εκλογές στο τέλος της 4ετίας.
Αυτοδύναμη κυβέρνηση προκρίνουν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 45% ενώ κυβέρνηση συνεργασίας επιθυμεί το 33%. Μόνο οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην πλειονότητά τους, προκρίνουν τις κυβερνήσεις συνεργασίας - μεταξύ αυτών και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και της «Συμπαράταξης».