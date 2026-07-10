F-35: Στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Αθήνα το Κογκρέσο

Στον απόηχο της συνάντησης Τραμπ – Ερντογάν στην Άγκυρα και των δηλώσεων για πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για την προμήθεια κινητήρων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών F-16 ή του KAAN, η παρουσία αντιπροσωπείας του αμερικανικού Κογκρέσου στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο βάρος.

Την ώρα που οι συζητήσεις επανέφεραν στο προσκήνιο τα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα για την Τουρκία, κορυφαία μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Αθήνα, όπου θα έχουν σήμερα, επαφές με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια.

Η σύνθεση της αμερικανικής αποστολής έχει ξεχωριστή πολιτική και στρατηγική διάσταση, καθώς το Κογκρέσο διατηρεί κρίσιμο ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν μεγάλα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα και ειδικά στις διαδικασίες που συνδέονται με την Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, και με φόντο την ανάγκη να διασφαλιστούν σαφείς δικλείδες ασφαλείας ώστε τα F-35 να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμαχικής χώρας, οι δύο Έλληνες υπουργοί αναμένεται να μεταφέρουν στους Αμερικανούς συνομιλητές τους τη θέση της Αθήνας.

Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν επίσης η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής και διπλωματικής συνεργασίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η περιφερειακή σταθερότητα.

Η σύνθεση της αμερικανικής αποστολής

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας είναι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Roger Wicker, πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, μιας από τις πλέον ισχυρές επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου, με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής αμυντικής πολιτικής, στις στρατιωτικές δαπάνες και στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα, ο Wicker θεωρείται ως το πρόσωπο που μπορεί να μεταφέρει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Αθήνα το μήνυμα ότι το Κογκρέσο έχει θεσμικό ρόλο στην τύχη των F-35 της Τουρκίας.

Στην αποστολή συμμετέχει επίσης ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής John Cornyn, μέλος των Επιτροπών Πληροφοριών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, με σημαντική επιρροή σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και διεθνών σχέσεων. Ως γερουσιαστής με συμμετοχή σε θέματα εθνικής ασφάλειας, κινείται στο πλαίσιο της ευρύτερης γραμμής του Κογκρέσου ότι οι κυρώσεις CAATSA και η απομάκρυνση της Τουρκίας από τα F-35 συνδέονται με την απόκτηση των S-400.

Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχουν ο Ρεπουμπλικανός Joe Wilson, μέλος των Επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και ο Ρεπουμπλικανός Jake Ellzey, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, δύο στελέχη με άμεση εμπλοκή στις συζητήσεις για την αμερικανική αμυντική πολιτική και τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Επίσης, στην Αθήνα βρίσκεται ο Δημοκρατικός Lloyd Doggett, μέλος της Επιτροπής Ways and Means, ο Ρεπουμπλικανός Andy Harris, μέλος της Επιτροπής Πιστώσεων, ο Δημοκρατικός Marc Veasey, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου, καθώς και ο Ρεπουμπλικανός Greg Murphy, επίσης μέλος της Επιτροπής Waysand Means, της ισχυρότερης φορολογικής και οικονομικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.