Κρεμλίνο: Σε επαφή με την Άγκυρα για τους S-400

Η Μόσχα επιβεβαιώνει συνομιλίες με την Τουρκία, ενώ τα σενάρια για πώληση των S-400 σε χώρα του Κόλπου συνδέονται με την προσπάθεια άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.



Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία σχετικά με το μέλλον των αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σχέδιο μεταπώλησής τους σε τρίτη χώρα.



Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την τουρκική πλευρά και ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες, καθώς όπως είπε πρόκειται για «εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα».



Ο Πεσκόφ δεν απάντησε εάν η Άγκυρα έχει ζητήσει επισήμως τη συγκατάθεση της Ρωσίας για την πώληση των S-400, υπενθυμίζεται όμως ότι η αρχική σύμβαση προβλέπει πως οποιαδήποτε μεταβίβαση των συστημάτων σε τρίτη χώρα απαιτεί τη ρωσική έγκριση.



Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου έρχονται μετά από δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα εξετάζει την πώληση των S-400 σε χώρα του Κόλπου, με στόχο να ικανοποιήσει μία από τις βασικές προϋποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την άρση των κυρώσεων CAATSA.