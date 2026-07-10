Κόσμος S400 Τουρκία Κρεμλίνο Ντμίτρι Πεσκόφ Εξοπλιστικά

Κρεμλίνο: Σε επαφή με την Άγκυρα για τους S-400

«Εξαιρετικά ευαίσθητο» το θέμα της πιθανής μεταπώλησης

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency
Νίκος Νανούρης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
Νίκος Νανούρης
Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency
Νίκος Νανούρης avatar
Νίκος Νανούρης

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Η Μόσχα επιβεβαιώνει συνομιλίες με την Τουρκία, ενώ τα σενάρια για πώληση των S-400 σε χώρα του Κόλπου συνδέονται με την προσπάθεια άρσης των αμερικανικών κυρώσεων και την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την Τουρκία σχετικά με το μέλλον των αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, μετά τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σχέδιο μεταπώλησής τους σε τρίτη χώρα.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την τουρκική πλευρά και ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες, καθώς όπως είπε πρόκειται για «εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα».

Ο Πεσκόφ δεν απάντησε εάν η Άγκυρα έχει ζητήσει επισήμως τη συγκατάθεση της Ρωσίας για την πώληση των S-400, υπενθυμίζεται όμως ότι η αρχική σύμβαση προβλέπει πως οποιαδήποτε μεταβίβαση των συστημάτων σε τρίτη χώρα απαιτεί τη ρωσική έγκριση.

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου έρχονται μετά από δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα εξετάζει την πώληση των S-400 σε χώρα του Κόλπου, με στόχο να ικανοποιήσει μία από τις βασικές προϋποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για την άρση των κυρώσεων CAATSA.

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Κόσμος S400 Τουρκία Κρεμλίνο Ντμίτρι Πεσκόφ Εξοπλιστικά

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