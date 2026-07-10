Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη:Η 13η σύνταξη, τα μπακάλικα και το καρφί για την «ανάσταση» Τσίπρα

Έναν γύρο σκληρού μπρα ντε φερ για την οικονομία, με επίκεντρο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης και μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, «έπαιξαν» στην Ολομέλεια Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης.

«Θα δώσετε 13η σύνταξη. Πόσο κοστίζει κύριε Ανδρουλάκη; Ένα νούμερο θέλω! Δεν θέλω χαρτιά! Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε;», ρώτησε μετ’ επιτάσεως ο πρωθυπουργός τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με τον τελευταίο να απαντά πως το μέτρο τον πρώτο χρόνο θα κοστίσει περί τα 425 εκατ. ευρώ.

«Κατάλαβα κατάλαβα. Εγώ ρώτησα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πόσο κοστίζει. Απλά μαθηματικά είναι, εσείς είστε και πολιτικός μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Η επιστροφή της 13ης σύνταξης σημαίνει ότι το μηνιαίο κόστος εκτιμάται σε 2,5 δισ. ευρώ», όπως υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, απαντώντας σε σχετικό σχόλιο από τα «πράσινα» έδρανα, ανέφερε με νόημα: «Μπακάλικο; Μπακάλικο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τα δικά σας νούμερα; Δεν έχετε ιδέα πόσο θα κοστίσει η 13η σύνταξη!», όπως είπε, καλώντας την αντιπολίτευση να καταθέτει κοστολογημένες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο.

Το «καρφί» στον Ανδρουλάκη για το comeback του Τσίπρα

Με το βλέμμα στραμμένο στην επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την πολιτική «ανάσταση» του πρώην πρωθυπουργού.

«Αναπαράγετε τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης κύριε Ανδρουλάκη! Δεν ξέρατε πόσο στοιχίζει η εμβληματική σας ανακοίνωση για τη 13η σύνταξη. Και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας!», είπε αρχικώς ο πρωθυπουργός και κλιμάκωσε τα πυρά.

«Είχατε τρία χρόνια να οικοδομήσατε προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσατε πολιτικά κάποιους που δεν θα έπρεπε να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα! Διεκδικείτε επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου!», όπως είπε με νόημα.

Όσο για την «πράσινη» πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει στοχευμένα όσους έχουν ανάγκη.

Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να μην συγκρίνει την οικονομική κατάσταση της χώρας με την περίοδο των μνημονίων αλλά με την υπόλοιπη Ευρώπη του σήμερα.

«Πώς τα κατάφερε η Κύπρος και μηδένισε το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά; Με ελέγχους και πρόστιμα στους παραβάτες!», υποστήριξε, εμμένοντας στην πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.