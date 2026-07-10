Ανδρουλάκης στο TikTok: «Κοστολογημένη, τεκμηριωμένη και δίκαιη η πρόταση για την 13η σύνταξη»

Συνεχίζεται η μάχη του TikTok, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια κατά τις προεκλογικές περιόδους, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει νέο βίντεο-απάντηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το κόστος της 13ης σύνταξης, την επαναφορά της οποίας έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο να λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: «Η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις. Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται στα 420 εκατ. ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατ. ευρώ».

Υπογραμμίζοντας πως το μέτρο είναι «κοστολογημένο, τεκμηριωμένο και πάνω απ' όλα δίκαιο», ενώ σημειώνει δεικτικά για την ερώτηση του πρωθυπουργού πόση θα ήταν η επιβάρυνση από το μέτρο πως «όποιος λέει ότι δεν ξέρουμε, μάλλον έχασε το επεισόδιο. Τελικά η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει ποτέ τη 13η σύνταξη».