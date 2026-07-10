Μητσοτάκης στη Βουλή: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου

Μείωση στη τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο έως τα τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα, στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα (10/7) η πολιτική διαμάχη για την ακρίβεια ανάμεσα στην ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκρούεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια.

Δείτε LIVE τη σύγκρουση μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη:

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την απάντησή του χαιρετίζοντας τις τρεις συλλήψεις για την υπόθεση των δολοφονικών εμπρησμών στη Θεσσαλονίκη, που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο πρωθυπουργός επισήμανε επίσης πως η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία, δείχνει την κατεύθυνση της ομοψυχίας, με την οποία πρέπει η πολιτεία να αντιμετωπίζει την τρομοκρατία.

«Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, όπως είχαμε δεσμευθεί. Αυτή είναι η απάντηση, η μοναδική απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί - τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις» τόνισε ο πρωθυπουργός, χαιρετίζοντας μάλιστα την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην εξόδιο ακολουθία.

«Μόνο εάν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών. Το σύνθημα “δεν σας φοβόμαστε” πρέπει να συνεχίσει να εκφράζει τους πολλούς», υπογράμμισε.

Η ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή:

Έκτακτες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο

Μείωση στη τιμή της βενζίνης κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο έως τα τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας ο πρωθυπουργός.

«Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης», ανέφερε αρχικώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε πως η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση.

«Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα: Θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως τέλος Αυγούστου», όπως ανακοίνωσε, εξηγώντας πως οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Το γάντι Μητσοτάκη στον Ανδρουλάκη για έλλειψη προτάσεων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι στον Νίκο Ανδρουλάκη, καλώντας τον να παρουσιάσει μια κοστολογημένη εναλλακτική πρόταση. «Να μας πείτε τι άλλο θα κάνατε κύριε Ανδρουλάκη; Εκτός από το να τάζετε 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ και μειώσεις ΦΠΑ τις οποίες δεν έχετε κοστολογήσει», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρωθυπουργός καταλόγισε «λαϊκισμό» στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορώντας το πως προτείνει απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις.

Αναφερόμενος δε στην οικονομική πορεία της χώρας, επέμεινε πως η Ελλάδα έχει ξεφύγει από την καθήλωση της τελευταίας δεκαετίας, τονίζοντας μάλιστα πως έχει σωρευτικό χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρώπη των 27.

Η αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου

Επικαλούμενος τον ιστορικό ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε πως «ο Γιώργος Παπανδρέου το ‘94 έλεγε από αυτό εδώ το βήμα πως “’ή η Ελλάδα θα κατατροπώσει το χρέος ή το χρέος θα κατατροπώσει την Ελλάδα. Και είχε δίκιο. Μόνο η δική μας κυβέρνηση πέτυχε όμως σημαντική μείωση χρέους», όπως είπε.

Ανδρουλάκης: «Ακρίβεια παντού!»

«Ακρίβεια παντού, μα παντού! Αυτός είναι ο τίτλος της διακυβέρνησής σας!». Με αυτά τα λόγια, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε νωρίτερα ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του στην Ολομέλεια για την ακρίβεια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως η ακρίβεια, για την οποία, όπως είπε, είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση, είναι ένας «καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη».

«Αφήστε τα “λυπάμαι” και τα “θυμώνω”. Δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας οι πολίτες κύριε Μητσοτάκη. Χρειάζονται λύσεις που δεν δώσατε», υποστήριξε και ζήτησε να υπάρξει άμεσα «πολιτική αλλαγή».

Αναφερόμενος μάλιστα στις μειώσεις της τάξης του 5% σε βασικά είδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως είναι «δώρο άδωρον. Εάν θέλατε θα το εφαρμόζατε άμεσα ή θα το εξαγγέλλατε με μείωση του ΦΠΑ που σας ζητάμε εδώ και καιρό», όπως υποστήριξε.

Λίγο πριν τις 11:00 έλαβε τον λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να απαντήσει στον κ. Ανδρουλάκη.