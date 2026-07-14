Στη Βόρεια Εύβοια την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

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Στη Βόρεια Εύβοια θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και επαφών με πολίτες, ενώ θα παραστεί και στα εγκαίνια σημαντικού οδικού έργου στην περιοχή.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού, όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, θα ξεκινήσει στις 09:30, με στάση στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Στη συνέχεια, στις 10:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στους Ωρεούς. Θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια οδικού έργου και επίσκεψη σε εργοτάξιο

Στις 11:00, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια, ενός έργου που ενισχύει τις οδικές υποδομές της Βόρειας Εύβοιας.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 13:30, με επίσκεψη στο εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας, όπου θα ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης των εργασιών.`